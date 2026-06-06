Ilie Bolojan și-a strâns deja lucrurile de la Palatul Victoria. Întâlnire cu Eugen Tomac, luni, la ora 11.00. Ce decizie va lua PNL ulterior

Dacă guvernul Tomac nu ar trece de votul Parlamentului, forul de conducere al Partidului Naţional Liberal va decide dacă PNL va propune un alt premier, declară sâmbătă Ilie Bolojan. Dar „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”, spune liderul PNL. În legătură cu situația sa, deja fostul premier spună că și-a strâns lucrurile personale din biroul de la Palatul Victoria.

Preşedintele PNL a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă PNL ar fi dispus să formuleze o altă propunere de prim ministru în situaţia în care premierul desemnat nu ar reuşi să strângă în Paralsament voturile necesare învestirii guvernului pe care îl va propune.

„Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desmenat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea.

Esta Tomac „singura soluție posibilă?”

Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conduecera PNL va lua decizile în consecinţă, dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză şi după şedinţa Biroului Poltic de săprămâna viitoare veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a răspuns Ilie Bolojan.

„Sigur că într-o relație dintre mai mulți oameni și abilitățile tale personale te pot ajuta să ai o relație mai bună sau mai proastă. Asta dacă cei care sunt parteneri de dialog sunt bine intenționați.

O coaliție «de facto» nefuncțională

Dacă nu sunt bine intenționați, indiferent ce abilități ai avea, e greu de presupus că vei reuși să faci o masă critică, mai ales pe probleme care, v-am spus, nu sună bine”, a subliniat Ilie Bolojan.

Bolojan a precizat că Tomac urmează să discute cu mai multe partide. Acesta propune un scenariu ipotetic.

„Gândiți-vă ce se întâmplă dacă te înțelegi cu două partide, ipotetic, și nu te înțelegi cu celelalte”, a declarat Bolojan. Acesta și-a motivat opinia spunând: „Să ai o coaliție «de facto», dar nu care să fie de drept funcțională – că nu mai poate funcționa– este una care, cu siguranță, nu poate duce la randamente guvernamentale, la asumări de răspundere”, a declarat Bolojan.

„Eu mi-am strâns toate lucrurile, într-o jumătate de oră”

„Eu personal mi-am strâns toate lucrurile, într-o jumătate de oră. Mai am dosarele curente la care lucrez, le pot ridica, deci nu e o problemă pe tema asta, problema este ca România să aibă un guvern, dar care nu complică lucrurile, ci care duce lucrurile bune mai departe”, a continuat Bolojan.