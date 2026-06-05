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Misiune grea. De unde poate aduna Cabinetul Tomac cele 233 de voturi din Parlament. Gândul prezintă calculele

Cristian Lisandru
Misiune grea. De unde poate aduna Cabinetul Tomac cele 233 de voturi din Parlament. Gândul prezintă calculele
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După o lună de așteptare tensionată, Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Acesta a demisionat din fruntea PMP și are la dispoziție 10 zile pentru a alcătui noul guvern. Alături de miniștrii propuși, Tomac va merge în Parlamentul României pentru a încerca să obțină cel puțin 233 de voturi, astfel încât noul guvern să „intre în pâine”. Anunțul făcut de Nicușor Dan a declanșat sarabanda calculelor politice, pentru că strângerea voturilor necesare de către Guvernul Tomac s-ar putea dovedi o „ecuație” destul de complicată.

Calculele lui Nicuşor Dan s-a baza, înainte de toate, pe ipoteza că PSD va vota Guvernul Tomac.

  • Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat joi seară că PSD este deschis discuțiilor cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac, în vederea formării unui nou Guvern.
  • Alături de social-democrați ar vota „pentru”, mai mult ca sigur, parlamentarii (17) minorităților minorităţilor conduse de Varujan Pambuccian.ț

Va reuși Eugen Tomac că „rupă” voturi de la PNL și USR?

Nicuşor Dan a avut discuţii, în urmă cu două săptămâni, cu PACE, POT şi parlamentarii neafiliați din Parlament. În consecință, s-ar baza, în teorie, și pe voturile acestora.

  • Însă, pentru a face majoritatea de 233, Eugen Tomac va avea nevoie şi de cele 31 de voturi ale UDMR, iar semnele de întrebare persistă.

Dacă UDMR nu îl va susține, Eugen Tomac ar trebuie să „rupă” voturi din PNL. Ipoteza nu este exclusă, pentru că în tabăra liberalilor există și o facțiune anti-Bolojan, iar unii dintre parlamentarii PNL ar putea să „rupă frontul”.

Nu în ultimul rând, Eugen Tomac trebuie să „atace” și în tabăra USR, în speranța că va reuși să-i convingă pe unii dintre parlamentari să-i voteze guvernul.

Eugen Tomac și Nicușor Dan / Foto – Mediafax

Care este structura actuală a Parlamentului României

„Înțeleg pe deplin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și responsabilitatea care ne revine”, a declarat Eugen Tomac după anunțul făcut de Nicușor Dan.

Desemnarea premierului este, însă, doar un prim pas. Greul abia urmează să vină pentru Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan.

La momentul actual, Parlamentul României are 465 de parlamentari – 330 de deputați și 134 de senatori – și următoarea structură:

  • PSD (Partidul Social Democrat): 127 mandate 
  • AUR (Alianța pentru Unirea Românilor): 90 mandate
  • PNL (Partidul Național Liberal): 76 mandate
  • USR (Uniunea Salvați România): 59 mandate
  • UDMR (Uniunea Democrată Maghiară din România): 31 mandate 
  • Minorități Naționale: 17 mandate 
  • POT (Partidul Oamenilor Tineri): 14 mandate 
  • SOS RO (S.O.S. România): 15 mandate 
  • PACE: 11 mandate 

Trebuie precizat că în Parlamentul României sunt, acum, 21 de parlamentari neafiliați – 13 deputați și 8 senatori.

Varianta 1 – susținere PSD, Guvernul Tomac „intră în pâine”

PNL și USR au transmis, la Cotroceni, că nu vor vota guvernul alcătuit de Eugen Tomac. Nicușor Dan ar pleca de la premisa că PSD va vota „pentru” noul guvern.

  • PSD + UDMR + Minorități Naționale – 175 de mandate.

Dacă ar vota „pentru” și parlamentarii neafiliați (21 de mandate) s-ar ajunge la 196 de voturi pentru Guvernul Tomac. Dar ar mai fi nevoie de 37 de voturi.

Pornind de la premisa că AUR nu va vota Guvernul Tomac, ar putea fi obținute voturi de la POT (14), SOS (15) și PACE (11).

Guvernul Tomac ar obține 236 de voturi și ar „trece” examenul din Parlamentul României.

Eugen Tomac are nevoie de sprijinul PSD / Foto – Mediafax

Varianta 2 – fără susținere PSD, Guvernul Tomac „moare în fașă”

Deocamdată, se pornește de la ideea că social-democrații vor susține Guvernul Tomac.

Dacă PSD nu votează „pentru”, atunci este evident că Eugen Tomac și guvernul său nu au nicio șansă să treacă de votul Parlamentului.

Chiar în cazul în care AUR ar vota cu Guvernul Tomac, situația ar fi extrem de complicată. Dar AUR a transmis, prin George Simion, că nu va vota acest guvern.

Fără sprijin PNL + USR nu s-ar obține numărul de voturi (233) necesare pentru ca Guvernul Tomac să treacă de Parlament României.

Varianta 3 – PNL și USR revin la „sentimente” mai bune față de Eugen Tomac și guvernul propus

Împreună, PNL și USR dețin 135 de mandate în Parlamentul României.

În cazul în care ar reconsidera și ar susține Guvernul Tomac, ar mai fi nevoie de 98 voturi pentru ca noul guvern bifeze victoria.

Celor 135 de mandate PNL-USR li s-ar putea adăuga cele 31 de UDMR, cele 17 de la minorități, plus POT, PACE și SOS. Ar rezulta 223 de voturi „pentru”. Dar Tomac trebuie să „negocieze” cu POT, PACE și SOS și nu este 100% sigur că se va baza pe voturile lor. Dacă are succes, mai are nevoie și de voturi ale „neafiliaților”.

Guvernul Tomac ar trece „examenul” dacă premierul desemnat va reuși să convingă cel puțin 10 dintre parlamentarii neafiliați (21 la număr) să voteze de partea sa.

Ecuație complicată pentru Eugen Tomac și Nicușor Dan / Foto – Mediafax

Ce miniștri tehnocrați se află „în cărți”, pe agenda lui Tomac

Potrivit surselor Gândul, premierul desemnat Eugen Tomac ar fi deja în discuții avansate cu partidele parlamentare pentru alegerea unor miniștri tehnocrați.

Surse politice au declarat că, la acest moment, sunt mai multe nume vehiculate pentru Ministerul Afacerilor Externe, Apărare, Finanțe, Sănătate și Educație.

„Lista lui Tomac” ar fi, în ultimă instanță, chiar „Lista lui Nicușor Dan”.

Sursele politice au dezvăluit – în exclusivitate pentru Gândul – că la MAE ar putea fi nominalizat Luca Niculescu. Acesta gestionează acum aderarea României la OCDE.

Luca Niculescu

Ministerul Apărării – Mihnea Motoc, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Cioloş.

Mihnea Motoc

Aceleași surse politice afirmă că se află într-o etapă avansată și discuțiile cu Cătălin Cîrstoiu, fostul candidat al PNL la Primăria Capitalei, pentru portofoliul de la Sănătate.

Cătălin Cârstoiu

Finațele României ar urma să fie gestionate de Bogdan Drăgoi.

Bogdan Drăgoi

Un alt minister „greu” este cel al Educației. Sursele Gândul au dezvăluit că în „cărți” se află consilierul prezidenţial Sorin Costreie.

Sorin Costreie

La Palatul Cotroceni, acolo unde au participat la alte discuții legate de noul guvern, Dominic Fritz şi Ilie Bolojan – care au mers împreună –   i-au transmis lui Nicuşor Dan că PNL şi USR nu vor susţine guvernul. (mai multe detalii AICI)

Sursa foto main – Mediafax

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