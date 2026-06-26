Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor s-a încheiat. Președintele nu va desemna azi premierul

Nicușor Dan a fost față în față cu liderii partidelor la o discuție crucială pentru desemnarea premierului. Sursele Gândul spun că sunt șanse mici ca astăzi președintele să facă numirea, iar liderii partidelor au venit îmbrăcați informal.

Update 19:00: După doar o oră de discuții, ședința de la Cotroceni s-a încheiat. Nu s-a ajuns la un acord, partidele și-au păstrat pozițiile, iar desemnarea premierului s-a amânat.

Participă: Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Context. Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, variantele de premier propuse de partide

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, se numără printre numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru, variantă propusă de PNL, USR și UDMR.

În cazul în care va fi desemnat premier și va primi votul de învestire al Parlamentului, Mureșan va trebui să renunțe la mandatul de eurodeputat, întrucât această funcție este incompatibilă cu cea de membru al Guvernului.

Conform legislației, atunci când un mandat de europarlamentar devine vacant, acesta este preluat de următorul candidat de pe aceeași listă electorală, în ordinea înscrierii, cu validarea partidului sau alianței pe listele căreia a candidat.

În acest caz, locul rămas liber ar reveni unui candidat de pe lista comună PSD–PNL de la alegerile europarlamentare din 2024. După Siegfried Mureșan, pe lista relevantă se află Virgil Popescu, Andi Cristea, Alexandru Muraru, Andra Bică și Mara Mareș. Întrucât Andi Cristea ocupă deja un mandat de eurodeputat, primul candidat eligibil pentru preluarea locului ar fi Alexandru Muraru.

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că partidul pe care îl conduce a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier. Șeful PSD afirmă că partidul „va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare” și a respins ideea USR, de a exista o nouă rotativă guvernamentală.