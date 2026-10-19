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Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan

Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan
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Purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dogioiu i-a mulțumit premierului demis pentru colaborare.

După ce mai mulți liberali și-au anunțat demisiile din funcțiile de demnitari, ca urmare a îndemnului lansat sâmbătă de Bolojan, acum și purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține.

Dogioiu a postat documentul pe pagina sa de Facebook, urmat de mesajul: ”A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan”. 

PNL a decis să susțină Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar să meargă în opoziție. Ilie Bolojan a explicat că decizia este una de responsabilitate, luată pentru a evita blocajul instituțional. La îndemnul său, mai mulți liberali și-au anunțat demisiile din funcțiile de demnitari pe care le-au obținut pe linie de partid.

Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către PNL, având în vedere componența acestui guvern. Însă România, după o perioadă de criză politică prelungită, are nevoie de un guvern funcțional pentru a evita intrarea în colaps a unor servicii și instituții publice de bază, astfel încât țara noastră să poată funcționa. Un guvern interimar nu are capacitatea să emită ordonanțe, iar sumele prevăzute inițial de ministere pentru câteva servicii de bază au fost epuizate.

S-au făcut rectificări de buget în interiorul ministerelor, dar, fără o rectificare bugetară făcută de un guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai poată funcționa.

În aceste condiții, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate. Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile”, a spus Ilie Bolojan într-o conferință de presă.

Mâine, guvernul propus de Luca Niculescu va da testul votului din Parlament. Pentru a fi învestit, Cabinetul are nevoie de 233 de voturi.

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