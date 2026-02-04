Prima pagină » Actualitate » Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului

Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului

Bianca Dogaru
04 feb. 2026, 20:31, Actualitate

Un schimb de replici a avut loc în timpul conferinței de presă susținute în această seară de premierul Ilie Bolojan, după ce un reporter a insistat cu o întrebare legată de o declarație a Ralucăi Turcanu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a sărit în apărarea premierului pentru a-l salva de întrebările „incomode”.

Jurnalistul a vrut să ceară informații despre afirmația potrivit căreia Raluca Turcanu ar fi spus că premierul are puterea de a numi șefii Parchetelor și ai Serviciilor. Aceasta a reluat întrebarea de mai multe ori și a susținut că premierul, fiindcă este plătit din bani publici, trebuie să răspundă în fața presei.

După ce alți doi jurnaliști au adresat întrebări, reporterul a revenit cu solicitarea de a primi un răspuns, iar în acel moment, Ioana Ene Dogioiu a intervenit. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a subliniat că există anumite reguli de desfășurare a conferințelor și că premierul a oferit deja un răspuns.

„Există o disciplină a conferințelor pe presă. Ați pus la o întrebare, vi s-a răspuns în măsura în care vi s-a răspuns, puteți să comentați sau nu. Puteți să fiți nemulțumită și să criticați, dar dacă aveți întrebări în privința a ceea ce afirmă cineva (în speță doamna Turcan), nu aveți decât să o întrebați pe doamna Turcan ce a vrut să spună. Dispreț ar fi fost dacă nu ați fi fost primită în această instituție. Haideți să nu transformăm această conferință într-un spectacol,” a spus Diogioiu.

