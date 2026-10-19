Ion Cristoiu arată cum începe Guvernul Luca Niculescu: „Bacteria PSD va mânca bacteria USR”

În contextul în care învestirea Guvernului Niculescu devine un scenariu tot mai plauzibil, gazetarul și publicistul Ion Cristoiu este de părere că, odată ce miniștrii social-democrați vor ajunge la putere, ar urma să-i înlăture din funcții pe USR-iștii rămași în aparatul administrativ. Afirmațiile au fost făcute, luni, 19 octombrie, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, cu doar o zi înainte de votul de învestitură în plenul Parlamentului.

Una dintre ipotezele lui Ion Cristoiu, referitor la schimbările ce vor urma, odată cu învestirea Cabinetului Niculescu, vizează anihilarea membrilor USR, care mai dețin funcții în zona administrativă. Amintim că formațiunea lui Fritz a refuzat vehment să facă parte dintr-un guvern cu PSD, iar liderul de partid a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu.

„În tot acest Guvern, bacteria PSD va mânca bacteria USR. Pesediștii sunt speciașiști în înlăturarea din funcții.”

De asemenea, Ion Cristoiu consideră că Executivul Niculescu are șansa unui start bun la Palatul Victoria, având în vedere că un Guvern cu puteri depline, după cinci luni de criză politică, ar soluționa o serie de probleme urgente.

„În primul rând, vine după cinci luni de criză, Guvernul pornește cu o șansă bună”, a mai adăugat Ion Cristoiu.

Miruță a anunțat primele demisii ale membrilor USR, după ședința de învestire a noului Guvern Niculescu

Radu Miruță, ministrul USR interimar al Apărării, a anunțat duminică, 18 octombrie, că USR își va retrage reprezentanții din funcții după ședința de marți pentru învestirea noului guvern Niculescu.

Acesta a criticat decizia Partidului Național Liberal de a vota noul guvern și a anunțat că reprezentanții USR își vor depune demisiile marți, după ședința Parlamentului. El a subliniat că formațiunea politică nu susține această formulă de guvernare.

PNL a decis susținerea Guvernului Niculescu

Liderul Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a transmis sâmbătă, după ședința BPN, că liberalii au decis să acorde un vot de învestitură Guvernului Luca Niculescu-PSD, deși vor intra în opoziție și nu susțin componența noului Executiv.