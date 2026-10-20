Kelemen Hunor cere ca România să reia achizițiile de motorină de la ruși, pe modelul lui Donald Trump

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, într-un interviu pentru TVR 1, că România va trebui să își adapteze gestionarea resurselor energetice și petroliere, în funcție de poziția administrației Trump. Acesta a sugerat că țara noastră ar putea să reia achizițiile de motorină din Rusia, după modelul președintelui Donald Trump.

Întrebat unde se află România în raport cu înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind importurile de carburanți rusești, în contextul în care și Turcia a adoptat o poziție similară, iar alte state europene au abordări diferite, Kelemen Hunor a explicat că decizia americană are la bază nevoia de a asigura aprovizionarea cu motorină a transportatorilor și agricultorilor.

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„Să încercăm să înțelegem ridicarea sancțiunilor americane pe combustibilul din Rusia. America nu mai poate exporta cantitățile necesare din Golf. Ormuzul este închis indiferent cine ce spune. Se vede exact cu cât s-a redus ieșirea mărfii din zonă. Are nevoie de motorină, are alegeri în noiembrie și el face o rezervare de motorină pentru transportatori și pentru agricultori americani”, a declarat Kelemen Hunor.

„Sunt convins că, după alegeri, va continua războiul în Orientul Mijlociu”

Kelemen Hunor consideră că administrația Trump se pregătește pentru o criză energetică de durată, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtorii Ormuz. Liderul UDMR susține că Washingtonul ia în calcul menținerea acestei situații și după alegerile care urmează să aibă loc în SUA.

„Fiindcă sunt convins că, după alegeri, va continua războiul în Orientul Mijlociu. Fiindcă el, adică Trump, adică Statele Unite, consideră că Ormuzul rămâne închis. Și atunci face o rezervare de motorină. Pe de altă parte, dacă ne uităm la cifre, Europa, după 2022, vorbim de UE, a cumpărat de la ruși și gaze, și țiței, și benzină, și motorină, și combustibili nucleari. Cifrele sunt cunoscute, peste 370 de miliarde”.

Ce spune Kelemen Hunor despre importurile de motorină ale României

În ceea ce privește România, liderul UDMR a explicat că resursele de gaze naturale din Marea Neagră pot acoperi necesarul intern, însă țara noastră are în continuare nevoie de importuri din surse externe pentru alți combustibili, în special pentru motorină.

„România ce face? România are posibilitatea astăzi, și mâine, și poimâine, va avea această posibilitate chiar mai crescută. Din Marea Neagră se acoperă necesarul de gaze naturale, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să aducă din surse diferite, combustibili, mai ales motorină. Și noi avem această problemă. Vom vedea ce se va întâmpla, dar eu așa îi înțeleg pe americani în acest moment, fiindcă dacă nu ar fi fost sigur că Ormuzul rămâne închis, atunci nu ar fi avut nevoie de această cantitate de motorină din Rusia”, a mai explicat președintele UDMR.

Kelemen Hunor: fără americani nu ne descurcăm

Liderul UDMR susține chiar că țara noastră ar trebui, în acest context, să își întărească relația cu americanii, iar o bază militară permanentă a SUA în România rămâne vitală.