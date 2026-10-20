Kelemen Hunor, înaintea votului decisiv din Parlament: „Învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, în Parlament, înaintea votului de învestire a Guvernului condus de Luca Niculescu, că susținerea noului reprezintă o decizie luată „din responsabilitate”. Acesta a subliniat că noul Guvern va pune capăt crizei guvernamentale, însă România va continua să se confrunte cu probleme bugetare, economice și sociale.

Înaintea votului de învestire a cabinetului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, Kelemen Hunor a spus că susținerea noului Executiv este o decizie luată „din responsabilitate”, dar a subliniat că acest lucru nu va rezolva toate problemele cu care se confruntă România, ci doar criza guvernamentală declanșată în luna mai.

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„Astăzi vom vota un guvern printr-o majoritate conjuncturală, printr-o majoritate de necesitate, dar responsabilă față de cetățeni și față de țară. Vom pune capăt unei crize guvernamentale mult prea lungă și cu consecințe care ne vor urmări mult timp de aici și înainte. (…) Suntem conștienți și sper că și guvernul este conștient că prin acest vot de învestire doar criza guvernamentală declanșată în luna mai ia sfârșit. Celelalte crize rămân. Rămâne criza bugetară, nu scăpăm de criza economică, criza socială bate la ușă, neîncrederea în instituțiile fundamentale a atins cote uriașe, polarizarea societății este vizibilă și, între timp, criza combustibilului apasă greu pe fiecare om, pe fiecare societate comercială”, a spus liderul UDMR în Parlament.

Potrivit lui Kelemen Hunor, cetățenii așteaptă soluții de la clasa politică, iar responsabilitatea revine tuturor celor care au primit votul românilor la alegerile din 2024.

„Am semnat acordul politic cu Luca Niculescu din responsabilitate”

Liderul UDMR a explicat că formațiunea a semnat un acord politic cu Luca Niculescu, atât pentru a sprijini noul Guvern, cât și pentru a proteja interesele comunității pe care o reprezintă.

„Am făcut acest acord din responsabilitate și din dorința de a oferi la început de drum un sprijin guvernului și o protecție comunității noastre”, a afirmat el.

Hunor și-a continuat discursul spunând că dialogul va fi necesar în continuare pentru fiecare proiect de lege, ordonanță și politică publică nouă. Acesta a pledat pentru compromis politic și a avertizat asupra riscurilor pe care le-ar presupune abandonarea dialogului între formațiunile politice.

„România nu ar trebui să încerce nici măcar o zi de aventură dincolo de granițele dialogului politic. Cei care vom părăsi astăzi executivul și vom intra în rândurile opoziției, dar oferind sprijin punctual guvernului României, avem și vom avea o responsabilitate uriașă. Trebuie să arătăm că se poate și altfel. Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă în comparație cu ceea ce a oferit Partidul AUR, o alternativă rațională și credibilă”.

Guvernul Niculescu, în fața votului decisiv

Parlamentul s-a reunit marți, 20 octombrie, pentru votul de învestitură al Guvernului condus de Luca Niculescu.

Noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD, PNL și UDMR au anunțat că vor susține Executivul, în timp ce USR și AUR se opun.