Kelemen Hunor l-a felicitat pe George Simion, în Parlament: ”Talentul trebuie recunoscut. Ai dat șah și mat”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, l-a felicitat pe George Simion de la tribuna Parlamentului și a declarat că liderul AUR este singurul care a câștigat astăzi.

Liderul UDMR: ”Există un singur om care astăzi a câștigat. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat”

Hunor a transmis că România încheie o perioadă istorică începută după Revoluția din 1989 și intră într-o nouă etapă despre care există încă multe necunoscute.

„Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din Decembrie, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră. Și începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în Decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale. Pentru care nici astăzi nu avem o explicație, societatea așteaptă o explicație în continuare”, a spus Kelemen Hunor.

Hunor susține că în Parlament a existat luni un singur câștigător. „Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat”, a mai spus liderul UDMR.

AUR a părăsit sala înainte de vot

George Simion a declarat, la dezbaterea din parlament de luni seara, că nu nu îi va obliga pe colegii săi să voteze într-un anumit fel, dar că el și alți „oamenii care nu sunt trădători” aleg să părăsească sala.

Simion a afirmat că „trădarea” a devenit o constantă în politica românească în ultimii 35 de ani și a susținut că România nu a ajuns la nivelul de democrație promis după 1989 . Liderul AUR a criticat Parlamentul și politica românească, spunând că au ajuns asociate cu ideea de trădare. Declarația lui Simion poate fi citită AICI.