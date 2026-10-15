La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat joi seară la Observator că, urmează să depună programul de guvernare pentru formarea noului Guvern. Potrivit Constituției, Niculescu este obligat să depună azi, 15 octombrie, la 10 zile de la desemnare, programul aferent planului de guvernare.

„Încă suntem în proces de depunere”, a declarat Niculescu.

Acesta a evitat să dezvăluie motivul pentru care acest proces întârzie.

Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, la Parlament, lista de miniștri și programul de guvernare, pentru a începe procedura de învestire a noului Guvern. Până în prezent, nu a fost anunțată oficial ora la care va avea loc depunerea documentelor de către premierul desemnat.

Audierile miniștrilor propuși ar urma să aibă loc luni, iar votul pentru învestirea Guvernului, marți, în plenul Parlamentului.

Cine susține învestirea Guvernului Niculescu

Partidul Social Democrat este singurul partid care va intra în Guvern, în timp ce PNL și UDRM au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că le va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze Executivul lui Luca Niculescu.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără să participe la guvernare.

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a anunțat miercuri că grupurile parlamentare ale partidului au decis, printr-un vot consultativ, să susțină învestirea Guvernului Niculescu pentru a pune capăt crizei politice.

Liderul USR, Dominic Fritz, a publicat miercuri, 14 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care anunță că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Niculescu – un Executiv în care, din punctul său de vedere, PSD „se întoarce cu oameni-paravan la ministerele cu bugete mari”.

FOTO: Facebook