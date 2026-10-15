Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat să depună, astăzi, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri. PSD este singurul partid care va face parte din Guvern. PNL și UDRM au anunțat că vor vota pentru învestire, în timp ce USR a anunțat că se opune învestirii Guvernului Niculescu.

Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, la Parlament, lista de miniștri și programul de guvernare, pentru a începe procedura de învestire a noului Guvern. Până în prezent, nu a fost anunțată oficial ora la care va avea loc depunerea documentelor de către premierul desemnat. Audierile miniștrilor propuși ar urma să aibă loc luni, iar votul pentru învestirea Guvernului, marți, în plenul Parlamentului.

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Partidul Social Democrat este singurul partid care va intra în Guvern, în timp ce PNL și UDRM au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că le va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze Executivul lui Luca Niculescu.

PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj, deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.

„PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. CPN a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

Grindeanu a prezentat lista celor 10 priorități ale partidului pentru viitorul Guvern:

Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 – până la 1 noiembrie 2026. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: că NU vor crește taxele anul viitor. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului- până la 1 noiembrie 2026 Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică – până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie) Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor – până la 1 decembrie 2026 Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii Indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor”.

Liderul PSD a anunțat și propunerile partidului pentru Cabinetul condus de Luca Niculescu:

Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Cine susține învestirea Guvernului Niculescu

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără să participe la guvernare. Acordul ar urma să stabilească regulile susținerii parlamentare pentru o perioadă de șase luni, în care PNL nu ar iniția și nu ar vota o moțiune de cenzură, atât timp cât premierul respectă angajamentele asumate.

Senatorul liberal Vasile Blaga a declarat miercuri că PNL va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va respecta „exact” parcursul guvernului condus de Ilie Bolojan și va continua „angajamentele” asumate de acesta.

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a anunțat miercuri că grupurile parlamentare ale partidului au decis, printr-un vot consultativ, să susțină învestirea Guvernului Niculescu pentru a pune capăt crizei politice.

UDMR a anunțat clar că votează Guvernul, indiferent de formulă

O poziție mai explicită a venit din partea UDMR. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor, a anunțat marți că parlamentarii formațiunii vor vota Guvernul Luca Niculescu indiferent dacă acesta va fi tehnocrat sau format în jurul PSD.

Liderul UDMR a explicat că partidul său urmărește deblocarea crizei politice după luni de negocieri și instalarea unui Guvern capabil să ia deciziile economice și bugetare necesare.

Fritz a anunțat că USR nu va vota Guvernul Niculescu

Liderul USR, Dominic Fritz, a publicat miercuri, 14 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care anunță că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Niculescu – un Executiv în care, din punctul său de vedere, PSD „se întoarce cu oameni-paravan la ministerele cu bugete mari”.