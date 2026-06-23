Lista puciștilor din PNL care ar urma să fie excluși din partid după căderea Guvernului Veștea – SURSE

În cursul zilei de marți, 23 iunie 2026, 18 parlamentari și lideri locali ar urma să fie excluși din PNL, după căderea Guvernului Veștea. Surse politice susțin că printre aceștia se numără Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, precum și ministrul Cătălin Predoiu.

Potrivit unor surse politice citate de G4Media, 18 parlamentari și lideri locali ar urma să fie excluși marți din PNL. Este vorba despre cei care au susținut guvernul Adrian Veștea-PSD-Nicușor Dan. Printre cei vizați se numără Adrian Veștea, Hubert Thuma și Cătălin Predoiu. Decizia ar urma să fie luată în ședința noii conduceri a partidului.

Lista parlamentarilor și liderilor locali din PNL care ar urma să fie excluși

În fruntea listei se află Adrian Veștea, cel care a fost desemnat premier de Nicușor Dan. Apoi, este urmat de Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și al CJ al județului.

Adrian Veștea (Consiliul Județean Brașov) Hubert Thuma (Consiliul Județean Ilfov) Cătălin Predoiu Monica Anisie Sorin Câmpeanu Nicoleta Pauliuc Mihai Veștea Andrei Baciu Lucian Bode Alina Gorghiu Ion Iordache Aneta Matei Mititelu Eduard Pandea Ciprian Prișcă Răzvan Rusu Sebastian Ionuț Stroe Rareș Bogdan

În ședința de marți sunt așteptate și schimbări în conducerea organizațiilor județene ale PNL. Noii lideri ar urma să îi înlocuiască pe cei excluși din partid.

Prima reacție a lui Adrian Veștea, după ce Cabinetul a eșuat în Parlament

Adrian Veștea a avut o reacție publică, după ce Cabinetul său a eșuat în Parlament. Vă reamintim că, luni seara, din cele 212 voturi exprimate, 189 au fost „pentru” și 23 „împotrivă”. Minimumul necesar era de 233 de voturi pentru ca noul guvern să treacă de Parlament.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție, ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi. 47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a scris Veștea pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto