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Adrian Veștea, prima reacție după ce Cabinetul său a eșuat în Parlament: „Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa”

Adrian Veștea, prima reacție după ce Cabinetul său a eșuat în Parlament:
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Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, luni seară, după ce Parlamentul i-a respins Cabinetul, că România intră într-o nouă perioadă de „nesiguranță și neliniște”. Veștea a spus că el și-a făcut datoria și că a încercat să obțină sprijin prin dialog cu toate partidele dispuse să discute.

Veștea a susținut că și-a asumat mandatul într-un moment dificil și că a încercat să formeze un Guvern într-un interval în care România nu își permite întârzieri.

„După cum am spus-o încă din prima zi, când am fost nominalizat pentru a forma Guvernul, am tratat acest aspect cu responsabilitate. Știu că sunt 47 de zile din momentul în care a picat Guvernul. Sunt proiecte importante care nu așteaptă întârziere”, a afirmat acesta.

Veștea a invocat stabilitatea și încrederea românilor

Premierul desemnat a invocat în special termenele privind Planul Național de Redresare și Reziliență și obiectivele de politică externă.

„Programul Național de Redresare și Reziliență are doar 70 de zile pentru a fi negociat și închis, cu foarte multe jaloane. De asemenea, accederea în OCDE este o prioritate pentru România. De asemenea, operaționalizarea proiectului SAFE reprezintă unul dintre lucrurile importante care trebuie să contribuie la securitatea României, iar ceea ce cred că este foarte important este stabilitatea și încrederea românilor”, a spus Veștea.

„În perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță”

Șeful Consiliului Județean Brașov a mai afirmat că a acceptat nominalizarea dintr-un sentiment al datoriei, deși ocupa deja o funcție obținută prin vot direct.

„Am venit în acest proiect cu bune intenții, dintr-o funcție aleasă, pe care mi-am câștigat-o în urma unui vot uninominal. Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa”, a declarat premierul desemnat.

Veștea consideră că respingerea Cabinetului prelungește criza politică.

„În perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar este ca România să ajungă într-o direcție” de stabilitate, a afirmat el.

Ce a promis la negocierile cu AUR

Întrebat despre negocierile purtate inclusiv cu AUR, Adrian Veștea a spus că a considerat firesc să discute cu toate formațiunile dispuse la dialog.

„Am considerat că este necesar și responsabil, din partea mea, atâta vreme cât eram nevoit să trec acest Guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice și să le ascult punctele”, a declarat el.

Premierul desemnat a precizat că nu a făcut promisiuni în schimbul unui eventual sprijin parlamentar.

„Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuții, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluții cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care au ridicat-o erau temele economice”, a spus Veștea.

De ce nu s-a consultat și cu USR

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan știa despre dialogul cu AUR, acesta a răspuns: „Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui”.

Referitor la criticile potrivit cărora nu ar fi discutat cu toate partidele parlamentare, Veștea a explicat că a răspuns doar invitațiilor primite.

„Eu am vorbit cu partidele parlamentare care mi-au solicitat acest lucru”, a spus el.

Întrebat de ce nu a mers și la USR, premierul desemnat a precizat: „La USR nu am avut niciodată o invitație și nu am avut de ce să răspund”.

„Am conștiința împăcată, mi-am făcut datoria”

Veștea a susținut că, indiferent de rezultat, și-a îndeplinit obligația politică și morală.

„Eu știu că mi-am făcut datoria. Am avut o săptămână în care am încercat să creionez un program de guvernare, să am alături de mine un Guvern responsabil care să poată să răspundă necesităților”, a afirmat el.

Întrebat dacă reprezentanții AUR i-au dat impresia că vor vota Cabinetul, Adrian Veștea a evitat să speculeze asupra intențiilor formațiunii.

„Nu a fost o decizie fermă, este decizia fiecărui partid politic”, a spus acesta.

„Consider că am conștiința împăcată, mi-am făcut datoria”, a completat Adrian Veștea.

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