Luca Niculescu nu ratează nicio ocazie să spună că se apucă de treabă din această seară. Trei mesaje identice, în aceeași zi

Premierul Luca Niculescu nu ratează nicio ocazie să anunțe victorios că se apucă de treabă chiar din această seară. După primul mesaj transmis de la tribună, în calitate de prim-ministru, a urmat o scurtă conferință de presă, iar acum a venit rândul unui nou mesaj pe Facebook. Pe toate canalele, Niculescu transmite același lucru: se apucă de treabă din această seară!
Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.
De la Tribună, acesta a anunțat victorios că se apucă de treabă încă din această seară:
”Este un moment important în România. Ieșim după aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă”, a transmis Niculescu.
A urmat apoi o scurtă conferință în care a subliniat același lucru: ”Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă. Prima ședință de guvern va fi în această seară”.