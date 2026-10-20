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Luca Niculescu nu ratează nicio ocazie să spună că se apucă de treabă din această seară. Trei mesaje identice, în aceeași zi

Luca Niculescu nu ratează nicio ocazie să spună că se apucă de treabă din această seară. Trei mesaje identice, în aceeași zi
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Premierul Luca Niculescu nu ratează nicio ocazie să anunțe victorios că se apucă de treabă chiar din această seară. După primul mesaj transmis de la tribună, în calitate de prim-ministru, a urmat o scurtă conferință de presă, iar acum a venit rândul unui nou mesaj pe Facebook. Pe toate canalele, Niculescu transmite același lucru: se apucă de treabă din această seară!

Premierul Niculescu anunță de trei ori în doar câteva ore că se apucă de treabă din această seară

Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.

De la Tribună, acesta a anunțat victorios că se apucă de treabă încă din această seară:

”Este un moment important în România. Ieșim după aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă”, a transmis Niculescu.

A urmat apoi o scurtă conferință în care a subliniat același lucru: ”Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă. Prima ședință de guvern va fi în această seară”. 

O oră mai târziu, premierul a făcut o postare pe pagina sa de Facebook. Le-a mulțumit din nou celor care l-au votat și a subliniat, pentru a treia oară, că se apucă de lucru din această seară.
”Mulțumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală și cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în față urgențe economice, bugetare, sociale și geopolitice care cer decizii ferme, disciplină și un stat care funcționează pentru cetățeni”, a scris Niculescu.
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