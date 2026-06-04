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Ludovic Orban îl numește ”președinte cacealmist” pe Nicușor Dan și susține că desemnarea lui Tomac după 30 de zile de negocieri ar arăta ”neseriozitate și dispreț față de democrație”

Ludovic Orban îl numește ”președinte cacealmist” pe Nicușor Dan și susține că desemnarea lui Tomac după 30 de zile de negocieri ar arăta ”neseriozitate și dispreț față de democrație”
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Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei și fost consilier al președintelui Nicușor Dan, îl critică dur pe șeful statului, acuzându-l că nu și-a exercitat responsabilitățile constituționale privind desemnarea unui nou premier după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, în urmă cu o lună.

Ludovic Orban nu s-a abținut. Ce a declarat fostul lider liberal despre Nicușor Dan și varianta Eugen Tomac premier

Orban susține că Nicușor Dan „joacă la cacealma” și se declară sceptic în privința capacității acestuia de a construi o majoritate parlamentară care să susțină formarea unui nou guvern.

„A trecut o lună de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură, de o lună de zile președintele nu și-a îndeplinit atribuțiile constituționale de a desemna un premier. În mod normal trebuiau făcute consultările imediat a doua zi după adoptarea moțiunii de cenzură și desemnat un premier imediat.

În prima săptămână cel puțin, dacă nu într-o zi-două de la momentul adoptării moțiunii. În această perioadă nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere politic, pozițiile politice ale formațiunilor politice reprezentate în Parlament sunt aceleași… nu s-a întâmplat nimic în 30 de zile”, a declarat Ludovic Orban, într-o intervenție la Digi24.

Întrebat ce părere are despre Eugen Tomac, vehiculat în ultimele două săptămâni ca variantă pe care Nicușor Dan o ia în calcul pentru funcția de premier, Orban a declarat că acesta este, de fapt, un premier surogat tot al PSD.

Nu știu pe cine va desemna președintele. De două săptămâni și ceva se vehiculează numele domnului Tomac. Este de fapt un premier surogat tot al PSD, pentru că dacă faci o analiză serioasă pe voturile cui se bazează un eventual premier Eugen Tomac, nu se bazează decât pe voturile PSD.

La ora actuală, după declarațiile publice ale formațiunilor din Parlament lucrurile sunt foarte clare (…). Tomac beneficiază de sprijinul PSD. (…) Să nu uităm istoria lui Tomac și cine l-a lansat în politică și pe ce poziții a fost de-a lungul timpului. Tomac este în mare parte omul care a exercitat funcția de președinte al PMP după ce Elena Udrea a fost condamnată, partidul lui Traian Băsescu.

Doar PSD este dispus să-l sprijine pe Eugen Tomac. (…) Ce majoritate parlamentară ar avea Eugen Tomac. PNL nu-l susține, USR nu-l susține, AUR nu-l susține”, a mai spus Orban.

Orban îl critică dur pe Nicușor Dan

În discursul său, Orban l-a atacat pe Nicușor Dan, despre care a declarat că ar afce o desemnare neserioasă și ”la plesneală”, dacă alege să îl desemneze pe Eugen Tomac în funcția de premier.

„Dacă președintele vine cu o astfel de desemnare după 30 de zile de tergiversări, arată neseriozitate și dispreț față de ceea ce înseamnă democrația.”

Fostul lider liberal a transmis că șeful statului încearcă să evite o decizie politică dificilă.

”Nu poți să ignori acest lucru și să faci o desemnare neserioasă care, din punctul meu de vedere, este la plesneală. Arată că președintele nu este jucător, ci cacealmist. Este un jucător la cacealma.”

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