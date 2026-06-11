Ludovic Orban se declară dezamăgit de Nicușor Dan și spune că acum nu l-ar mai vota

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei și fost consilier al președintelui Nicușor Dan, a spus, într-o intervenție la B1 TV, că este dezamăgit de acesta după un an de când a preluat mandatul de președinte al României. Fostul premier l-a acuzat pe actualul șef de stat că a refuzat să-și asume obiective majore și a subliniat că este prea comod.

Orban susține că dacă ar fi putut să anticipeze ce va face Nicușor Dan în primul an de mandat nu l-ar mai fi votat. Acesta s-a declarat extrem de dezamăgit de actualul președinte pentru că a avut încredere în el.

„Dacă ar fi fost alegeri, acum, după un an de mandat al lui Nicușor Dan, și aș fi știut ce, sau dacă aș fi putut să anticipez ce face Nicușor Dan în primul mandat, nu mergeam la vot. Nu-l votam. Nu-l votam nici pe Antonescu, nici pe Simion, nici pe Ponta, dar nu-l votam. Îmi pare rău. Sunt atât de dezamăgit, pentru că am avut încredere în el. Am sperat că va juca corect”, a declarat Ludovic Orban, într-o intervenție la B1 TV.

„Nicușor Dan, un președinte comod”

În discursul său, Ludovic Orban a explicat că președintele a refuzat să-și asume obiective majore, să-i pună la punct pe cei care fură, abuzează de putere sau încearcă să-și mențină privilegiile. În acest sens, fostul premier l-a criticat pe Nicușor Dan pentru comoditate.

„Încă din prima a refuzat lupta. A refuzat să-și asume cu adevărat obiective majore. A refuzat să-i pună la punct pe cei care fură, pe cei care abuzează de putere, pe cei care încearcă să-și mențină privilegiile. Nu. Nicușor Dan, un președinte comod”.

Orban: „Se înțelege foarte bine cu PSD”

Fostul lider liberal a transmis că șeful statului se înțelege cu PSD și se poartă urât cu partidele care-i sunt apropiate, USR și PNL. Ludovic Orban spune că Nicușor Dan a ales o stare conflictuală în relația cu PNL și USR, deși acestea sunt, în opinia sa, partidele care ar fi trebuit să facă parte dintr-un parteneriat pentru reformă, modernizare și reducerea privilegiilor.