Marcel Ciolacu salută învestirea noului Guvern. Ce mesaj are fostul premier pentru buzoianul de la Ministerul Dezvoltării

România are un nou Guvern cu puteri depline, condus de Luca Niculescu, după ce cabinetul a primit marți votul de învestire al Parlamentului, cu sprijinul a 280 de senatori și deputați. Fostul premier Marcel Ciolacu a salutat învestirea noului Executiv și i-a transmis un mesaj de susținere buzoianului Alexandru Stoica, noul ministru al Dezvoltării.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciolacu consideră că instalarea unui Guvern cu puteri depline reprezintă un pas important pentru România, după o perioadă marcată de incertitudine. Fostul prim-ministru a subliniat că țara noastră are nevoie de stabilitate, de decizii și de instituții care să funcționeze normal.

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„România are, în sfârșit, un Guvern cu puteri depline și cred că acesta este lucrul cel mai important după o perioadă prea lungă de incertitudine. Avem nevoie de stabilitate, de decizii și de instituții care să funcționeze normal.”, a transmis Marcel Ciolacu.

Acesta a spus că există mai multe probleme pe care noul cabinet trebuie să le rezolve și a subliniat că așteptările cetățenilor sunt mari. În opinia sa, România avea nevoie de un Executiv care să își asume responsabilitatea și să înceapă să lucreze.

„Sunt multe probleme de rezolvat, iar așteptările sunt mari, dar România avea nevoie de un Guvern care să își asume aceste lucruri și să înceapă să lucreze”.

Ce i-a transmis Marcel Ciolacu buzoianului de la Ministerul Dezvoltării

Marcel Ciolacu a vorbit și despre numirea lui Alexandru Stoica în fruntea Ministerului Dezvoltării. Fostul premier a evidențiat experiența acestuia în cadrul instituției, precum și cunoștințele despre administrația locală și a problemelor din teritoriu. El i-a urat succes noului ministru și și-a exprimat speranța că noul Guvern va aduce stabilitatea și seriozitatea de care România are nevoie.

„Mă bucur și pentru faptul că buzoianul Alexandru Stoica va conduce Ministerul Dezvoltării. Cunoaște foarte bine ministerul, administrația locală și problemele din teritoriu și sunt convins că va face treabă bună. Îi doresc succes și sper ca noul Guvern să aducă stabilitatea și seriozitatea de care România are nevoie”.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi