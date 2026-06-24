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Marian Ceaușescu l-a preluat pe primarul General, Ciprian Ciucu, la intrarea în Tribunal: „Haideți să vă fiu ghid”. Ce a urmat

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În cursul zilei de miercuri, 24 iunie 2026, Ciprian Ciucu, primarul General al Capitalei, s-a prezentat la prima oră la Tribunalul București, iar judecătorii decid dacă vor menține sau nu controlul judiciar. La intrarea în instituție a fost întâmpinat de Marian Ceaușescu și i-a adresat întrebări.

DNA îl acuză pe Ciprian Ciucu că ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală în campania pentru Primăria Capitalei. Procurorii susțin că acestea ar fi fost oferite de oameni de afaceri care au obținut ulterior autorizații de construire pentru un proiect rezidențial din București.

Ciprian Ciucu s-a prezentat, în această dimineață, la Tribunalul București

Marian Ceaușescu l-a întâmpinat pe Ciprian Ciucu la Tribunalul București

„Bună dimineața, domnule Ciucu. Ce faceți? Haideți să vă fiu ghid în instanță. Ce faceți, domnule Ciucu, în instanță? Cum e? Că sunteți inculpat”, a spus Marian Ceaușescu.

„Am venit să contestăm”, a răspuns Ciprian Ciucu.

„Da, dar eu mă gândesc, ca să nu deveniți borfaș sau un șpăgar, că avem mulți. Dar aceste acuzații cum vi se par?”, a întrebat Marian Ceaușescu.

„Aceste acuzații mi se par nedrepte”, a răspuns primarul general.

Aceștia și-au continuat drumul prin Tribunalul București, iar Marian Ceaușescu a fost atenționat de un angajat al instituției să nu utilizeze un limbaj injurios.

Primarul Capitalei își poate exercita în continuare atribuțiile de serviciu. Totuși, acesta trebuie să respecte mai multe obligații impuse de anchetatori. Printre acestea se numără prezentarea la solicitarea organelor de urmărire penală, anunțarea schimbării domiciliului și respectarea limitelor teritoriale stabilite de procuror, fără aprobarea prealabilă a autorităților competente.

Ce a transmis DNA

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie – decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti.

În acelaşi context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian.

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, potrivit DNA.

Sursă video: Facebook Ceausescu Marian

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