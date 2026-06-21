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DNA a făcut audieri de weekend în dosarul lui Ciprian Ciucu. Unul dintre dezvoltatorii imobiliari a dat cu subsemnatul

Adina Anghelescu
DNA a făcut audieri de weekend în dosarul lui Ciprian Ciucu. Unul dintre dezvoltatorii imobiliari a dat cu subsemnatul
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În timp ce liberalii se pregăteau pentru Congresul Extraordinar, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au avut loc, azi, audieri în dosarul primarului Ciprian Ciucu. Surse judiciare au dezvăluit, pentru Gândul, că printre cei audiați azi se numără unul dintre dezvolatorii imobilitari ai proiectului pentru care se presupune că a fost promisă șpaga de 100.000 de euro. La flagrantul în urma căruia a fost arestată Odeta Nestor și cetățeanul bulgar Rusanov au fost găsiti 50.000 de euro.

Este neobișnuit ca DNA să ancheteze în zile de weekend. Acest lucru demostrează, pe de o parte, că procurorii vor să finalizeze mai repede această cauză, dar poate fi vorba și de noi elemente care stau la baza probatoriului după ce au fost ridicate, săptămâna trecută, mai multe volume de documente de la Primăria Sectorului 6, acolo unde Ciprian Ciucu a fost primar înainte de a ajunge edilul Capitalei.

Cele mai recente audieri mediatizate la Direcția Națională Anticorupție (DNA) îl vizează pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cercetat într-un dosar de luare de mită, și pe jurnalista Denise Rifai, audiată în aceeași cauză (disjunsă din dosarul inițial).

Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită și a fost pus sub control judiciar, iar jurnalista Denis Rifai a fost pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită, aceasta fiind prietenă cu fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor.

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