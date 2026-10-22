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Marius Lulea își cheamă acuzatorii la detectorul de minciuni, după ce deputata AUR a declarat pentru Gândul că „Operațiunea: Cap de porc” ar fi fost ideea lui Lulea

Ruxandra Radulescu
Marius Lulea își cheamă acuzatorii la detectorul de minciuni, după ce deputata AUR a declarat pentru Gândul că
Marius Lulea / Foto - Mediafax
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Fondatorul AUR, Marius Lulea, reacționează, după ce deputata AUR Botoșani, Ariadna Cîrligeanu, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Lulea însuși ar fi influențat-o să se implice în „Operațiunea: Cap de Porc”, pe care tot el ar fi orchestrat-o. Lulea, alungat recent din partidul AUR, neagă afirmațiile Ariadnei Cîrligeanu și spune că e dispus să meargă cu toți acuzatorii săi la detectorul de minciuni.

„Din informațiile pe care le dețin încă de duminică, în această acțiune au fost implicate mai multe persoane apropiate lui George Simion. Există date concrete cu privire la desfășurarea evenimentelor, iar verificarea acestora și comunicarea concluziilor aparțin exclusiv autorităților competente”, spune Lulea.

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„Să accepte o examinare cu detectorul de minciuni”

Acesta susține că persoanele implicate în incidentele, în care un cap de porc a fost plasat în fața firmei lui Lulea, apoi în fața locuinței sale, ar fi chiar rude ale liderului AUR, George Simion.

„Subliniez că între George Simion și unele dintre persoanele despre care dețin informații că ar fi participat la acțiunea de intimidare există inclusiv legături de rudenie”, a adăugat Lulea.

„Îi invit public pe cei care susțin o altă versiune a evenimentelor să accepte o examinare cu detectorul de minciuni, efectuată de specialiști autorizați. Sunt dispus să mă supun aceleiași examinări, împreună cu ei, în condiții identice, inclusiv într-un cadru public, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal și procedural”, a mai declarat el.

Marius Lulea, atac la George Simion: „Urmărește prezentarea sa într-o postură de victimă politică”

Marius Lulea îl acuză pe Simion că s-ar erija în postura de „victimă politică” și că ar urmări „influențarea propriului electorat”.

„Consider regretabil faptul că, în loc să își prezinte scuzele publice, George Simion construiește o narațiune paralelă, care, în opinia mea, urmărește influențarea propriului electorat și prezentarea sa într-o postură de victimă politică. Adevărul nu va fi stabilit prin declarații contradictorii în presă, ci de către organele de cercetare penală”, a adăugat Lulea.

Ariadna Cîrligeanu, în exclusivitate pentru Gândul: „A fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea”

Ariadna Cârligeanu a oferit, pentru Gândul, detalii despre „Operațiunea: Cap de Porc” de la poarta lui Lulea. În discuția pe care a avut-o cu redacția, ea recunoaște că ar fi fost influențată de Marius Lulea și anunță că are înregistrări cu acesta, precum și imagini.

„Copilăria cu capul de porc, pentru care a fost toată presa în Tunari, a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea.”, a declarat pentru Gândul.

Ea a adăugat că respectivul cap de porc ar fi fost plasat la poarta lui Marius Lulea de către Adrian Jucătoru, apropiat al AUR, împreună cu un cumnat al lui George Simion, dar la îndemnul lui Lulea.

Scopul „Operațiunii: Cap de porc” ar fi fost incriminarea lui Simion, pentru a-i construi o imagine negativă și a-i împiedica ascensiunea politică.

„Marius Lulea m-a invitat la mai multe discuții, la sfaturi părintești, cum spunea el. Ușor – ușor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion și să conving mai mulți parlamentari să i se alăture lui și unor oameni puternici din statul român care nu vor permite ca oameni precum Simion să ajungă la putere”, a mai adăugat Cîrligeanu.

Marius Lulea a făcut o plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei

Marius Lulea, co-fondator al AUR care îl contestă pe liderul George Simion, a depus o plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei sale pe 18 octombrie. Politicianul a reclamat atunci amenințări de tip mafiot. Tot în fața casei lui Lulea a fost lipit un sticker cu ochii lui Diabolik, personaj cunoscut drept „Regele Terorii”.

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