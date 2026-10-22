Detalii în exclusivitate din „Operațiunea: Cap de Porc” de la poarta lui Lulea. Complicele făptașului s-a confesat pentru Gândul și anunță că are înregistrări cu Marius Lulea: „Toată lumea va vedea cine este cu adevărat și cât de bolnav de răutate este”

Ariadna Cârligeanu a oferit, pentru Gândul, detalii despre „Operațiunea: Cap de Porc” de la poarta lui Lulea. În discuția pe care a avut-o cu redacția, ea recunoaște că ar fi fost influențată de Marius Lulea și anunță că are înregistrări cu acesta, precum și imagini.

„ La discuțiile, la pozele și înregistrările pe care le am cu Marius Lulea, cred că toată lumea va vedea cine este cu adevărat și cât de bolnav de răutate este. Este clar că aceste lucruri nu trebuie să continue, nu putem fi manipulați să ne atacăm. Rolul nostru este de a respecta un jurământ depus, nu să ne răzbunăm și jucăm”, a declarat pentru Gândul.

Ea a adăugat că respectivul cap de porc ar fi fost plasat la poarta lui Marius Lulea de către Adrian Jucătoru, apropiat al AUR, împreună cu un cumnat al lui George Simion, dar la îndemnul lui Lulea.

„Copilăria cu capul de porc, pentru care a fost toată presa în Tunari, a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea. Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun. Recunosc că afirmațiile prezentate în acel video (al lui Adrian Jucătoru – n. red.) reflectă o perioadă în care am fost influențată de Marius Lulea și de discuțiile pe care le-am avut cu acesta. A fost o perioadă în care am văzut lucrurile greșit. Eram supărată pentru anumite decizii luate în AUR, în special în Botoșani cu filiala. Atunci Marius Lulea m-a invitat la mai multe discuții, la sfaturi părintești, cum spunea el. Ușor – ușor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion și să conving mai mulți parlamentari să i se alăture lui și unor oameni puternici din statul român care nu vor permite ca oameni precum Simion să ajungă la putere. Privind în urmă acum, aceste discuții m-au influențat în mod negativ și am făcut unele aprecieri greșite”, a transmis către Gândul Ariadna Cârligeanu.

În acest weekend, un cap de porc a fost lăsat în fața casei lui Marius Lulea, cofondator AUR și critic al lui George Simion. Pe poarta locuinței sale a fost lipit și un sticker cu ochii lui Diabolik, personaj cunoscut drept „Regele Terorii”.

Marius Lulea a făcut o plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei

Marius Lulea, co-fondator al AUR care îl contestă pe liderul George Simion, a depus o plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei sale pe 18 octombrie. Politicianul a reclamat atunci amenințări de tip mafiot. Tot în fața casei lui Lulea a fost lipit un sticker cu ochii lui Diabolik, personaj cunoscut drept „Regele Terorii”.

„Am depus deja o plângere, în urma căreia urmează să fie deschis un dosar penal. Urmează să vină criminaliștii pentru a culege datele și probele necesare. Există imagini clare cu persoanele implicate și cu autoturismul folosit, care pot permite identificarea celor responsabili. Aștept ca procurorii și instanțele de judecată să își facă datoria și am încredere deplină în instituțiile statului român. Nimeni nu trebuie intimidat pentru opiniile sale, iar libertatea de exprimare nu poate fi negociată”, a declarat Marius Lulea pe 18 octombrie.

Adrian Jucătoru spune că e principalul vinovat în „Operațiunea: Cap de Porc”

Consilierul parlamentar Adrian Jucătoru a transmis pe 21 octombrie, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, că el este cel care a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea și a lipit stickerele cu ochii lui Diabolik. Acesta susține că întreaga acțiune ar fi fost pusă la cale chiar la inițiativa lui Marius Lulea, prin intermediul Ariadnei Cîrligeanu, deputata care a intrat cu gloanțe în Parlament.

AUR a transmis într-o reacție pentru Mediafax, că gestul extrem făcut de Adrian Jucătoru a fost îndreptat către George Simion. Partidul le cere tuturor persoanelor implicate să își recunoască vina.

„Scopul acestor mesaje este intimidarea”

Marius Lulea a susținut că afișele și fotografiile apărute în spațiul public fac parte dintr-o tentativă de intimidare. Cofondatorul AUR afirmă că George Simion i-ar fi trimis unei colege parlamentar fotografii cu el și aceasta, cerându-i să nu se mai întâlnească cu Lulea. Acesta consideră că publicarea imaginilor depășește o limită și reprezintă o formă de amenințare.

„Scopul acestor mesaje este intimidarea. Simion i-a trimis unei colege parlamentar poze cu mine și ea. Ca să o intimideze, i-a cerut expres să nu se mai vadă cu mine. Pozele de la diverse întâlniri apărute și în presa unde mai are el contacte constituie de asemenea o linie roșie trecută: practic sunt parte a acestei amenințări. Încearcă să mă intimideze, deja este un comportament sociopat”, a mai precizat Marius Lulea pentru sursa citată anterior.

Reacția lui George Simion, liderul AUR

Într-o reacție, George Simion, liderul AUR, a precizat că nu știe nimic despre incident.