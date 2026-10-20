Marius Tucă comentează inițiativa lui Luca Niculescu de înființare a unui nou organism de cenzură a mass-media: „Ăștia au un cip cu dezinformarea. Copy/paste de la Uniunea Europeană”

Jurnalistul Marius Tucă a discutat, în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre propunerea premierului desemnat Luca Niculescu, prezentată înaintea votului de învestitură, referitoare la înființarea unui nou organism pentru combaterea dezinformării. Potrivit lui Tucă, discursul centrat pe „fake news” face parte ideologia impusă de Uniunea Europeană.

Marius Tucă susține că, prin inițiativa lui Luca Niculescu de a înființa Fondul Național pentru Reziliență Informațională, menit să combată dezinformarea în domeniul mass-media, premierul desemnat se aliniază directivelor Uniunii Europene și vine în întâmpinarea progresismului occidental.

„Ăștia au un cip în cap cu două chestii. Cu dezinformarea și cu atacurile hibride. Crede-mă că, ei nici nu știu ce înseamnă, am întrebat vreo doi trei. Ei au în minte numai chestia cu dezinformarea” a declarat Marius Tucă.

„Li se dă ordinul pe unitate și încep să ne spună cum e cu dezinformarea”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi cea care „dă ordinul pe unitate” celor mai importanți lideri politici europeni, referitor la ce anume constituie, mai exact, „dezinformare”, sau fake news, este de părere Tucă.

„E copy-paste de la Uniunea Europeană. Începând cu Ursula, cu Kaya Callas, cu toții birocrații ăia. Macron vorbește despre dezinformare. Și li se dă ordinul pe unitate și încep să ne spună cum e cu dezinformarea”, a mai precizat Marius Tucă.

„Asistăm la un spectacol atât de trist și atât de dureros pentru România”

Jurnalistul a adus în discuție și raportul prezentat în mai 2026, în cadrul Summitului European pentru Consolidarea Rezilienței la Dezinformare, potrivit căruia costul dezinformării pe anul 2025, ar fi costat România un miliard de euro. De asemenea Tucă a menționat și celebrul proces intentat de Pfizer României, în care Tribunalul de la Bruxelles a decis că țara noastră trebuie să achite peste jumătate de miliard de euro.

„A rămas miliardul ăla, că noi avem multe miliarde de dat, a rămas miliardul ăla care vorbea tot despre dezinformare, probabil că acum se dă. Mai era miliardul de la vaccinuri. „Domnule, câte miliarde s-au strâns totuși, într-un timp atât de scurt?”, întreabă retoric Tucă. „Una peste alta, cât că asistăm la un spectacol atât de trist și atât de dureros pentru România”, a concluzionat acesta.

Amintim că Gândul a scris despre ancheta autorităților belgiene care a vizat implicarea Ursulei von der Leyen și a soțului acesteia, într-un dosar de achiziții de vaccinuri anti-Covid, de la Pfizer, în valoare de miliarde de euro.