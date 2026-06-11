Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”

Matei Păun a dat noi detalii despre relațiile sale cu Rusia și Belarus într-un dialog cu jurnalistul Cătălin Striblea. El a spus că firma sa activează în domeniul consultanței pentru fuziuni și achiziții (M&A) și că oferă servicii de consultanță privind cumpărarea și vânzarea de companii.

În acest context, el a susținut că, în perioada 2010–2012, Belarus era percepută drept o țară aflată într-un proces de deschidere către Occident și era curtată atât de Statele Unite, cât și de Uniunea Europeană.

Care ar fi, de fapt, relația lui Păun cu Rusia

De asemenea, consilierul informal al președintelui Nicușor spune că experiența sa în Rusia a început în perioada 1994–1997, când a lucrat pentru ceea ce descrie drept primul fond american care a decis să investească în spațiul ex-sovietic după căderea URSS. La acea vreme locuia la New York și avea responsabilități care acopereau nu doar Rusia, ci și Kazahstanul, Ucraina și statele baltice.

„Am lucrat cu dânșii între 1994 și 1997, locuind la New York la momentul respectiv, și acopeream nu numai Rusia, ci și Kazahstanul, Ucraina, țările baltice și așa mai departe. Am văzut de aproape și am trăit fenomenul tranziției către capitalism al Rusiei și al celorlalte state din regiune”, a explicat acesta.

„Niciodată nu am avut un contract semnat”

Întrebat dacă aceste demersuri au presupus doar o fază de prospecție, acesta a răspuns că nu a existat niciodată un contract semnat cu vreo companie din Belarus și cu atât mai puțin cu una din Rusia.

„Niciodată n-am avut un contract semnat cu vreo firmă de acolo sau, ca să nu mai spun, în Rusia. Experiența mea cu Rusia este cu totul și cu totul de altă natură”, a spus el.

Potrivit acestuia, în acea perioadă existau numeroase investiții occidentale în Belarus, iar pe piață erau prezente marile firme de consultanță și bănci internaționale.

Păun: „Nu s-a concretizat absolut nimic”,

În acest context, compania sa ar fi încercat să obțină mandate de consultanță din partea unor multinaționale occidentale interesate de un posibil program de privatizare în Belarus.

„Am avut niște tentative de a obține niște mandate de consultanță cu firme străine, multinaționale occidentale, cu privire la un program de privatizare în Belarus, care până la urmă nu s-a mai întâmplat niciodată”, a afirmat Păun.

Întrebat dacă, în cadrul demersurilor privind Belarusul, a avut contacte cu oficiali implicați în procesul de privatizare, Păun a admis că este posibil să fi existat discuții cu funcționari din domeniu, însă a subliniat că proiectele nu s-au concretizat.

„Poate cu funcționari din zona Belarus, cu cei care se ocupau de privatizări, dar nimic mai mult. În primul rând, nu s-a concretizat absolut nimic”, a declarat el.

De altfel, Nicușor Dan a precizat în timpul campaniei electorale pentru președinție că Matei Păun „nu are niciun fel de poziție oficială” în campania sa și că nu îi împărtășește viziunea despre Rusia.