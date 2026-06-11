Prima pagină » Știri politice » Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”

Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Matei Păun a dat noi detalii despre relațiile sale cu Rusia și Belarus într-un dialog cu jurnalistul Cătălin Striblea.  El a spus că firma sa activează în domeniul consultanței pentru fuziuni și achiziții (M&A) și că oferă servicii de consultanță privind cumpărarea și vânzarea de companii.

În acest context, el a susținut că, în perioada 2010–2012, Belarus era percepută drept o țară aflată într-un proces de deschidere către Occident și era curtată atât de Statele Unite, cât și de Uniunea Europeană.

Care ar fi, de fapt, relația lui Păun cu Rusia

De asemenea, consilierul informal al președintelui Nicușor spune că experiența sa în Rusia a început în perioada 1994–1997, când a lucrat pentru ceea ce descrie drept primul fond american care a decis să investească în spațiul ex-sovietic după căderea URSS. La acea vreme locuia la New York și avea responsabilități care acopereau nu doar Rusia, ci și Kazahstanul, Ucraina și statele baltice.

„Am lucrat cu dânșii între 1994 și 1997, locuind la New York la momentul respectiv, și acopeream nu numai Rusia, ci și Kazahstanul, Ucraina, țările baltice și așa mai departe. Am văzut de aproape și am trăit fenomenul tranziției către capitalism al Rusiei și al celorlalte state din regiune”, a explicat acesta.

„Niciodată nu am avut un contract semnat”

Întrebat dacă aceste demersuri au presupus doar o fază de prospecție, acesta a răspuns că nu a existat niciodată un contract semnat cu vreo companie din Belarus și cu atât mai puțin cu una din Rusia.

„Niciodată n-am avut un contract semnat cu vreo firmă de acolo sau, ca să nu mai spun, în Rusia. Experiența mea cu Rusia este cu totul și cu totul de altă natură”, a spus el.

Potrivit acestuia, în acea perioadă existau numeroase investiții occidentale în Belarus, iar pe piață erau prezente marile firme de consultanță și bănci internaționale.

Păun: „Nu s-a concretizat absolut nimic”,

În acest context, compania sa ar fi încercat să obțină mandate de consultanță din partea unor multinaționale occidentale interesate de un posibil program de privatizare în Belarus.

„Am avut niște tentative de a obține niște mandate de consultanță cu firme străine, multinaționale occidentale, cu privire la un program de privatizare în Belarus, care până la urmă nu s-a mai întâmplat niciodată”, a afirmat Păun.

Întrebat dacă, în cadrul demersurilor privind Belarusul, a avut contacte cu oficiali implicați în procesul de privatizare, Păun a admis că este posibil să fi existat discuții cu funcționari din domeniu, însă a subliniat că proiectele nu s-au concretizat.

„Poate cu funcționari din zona Belarus, cu cei care se ocupau de privatizări, dar nimic mai mult. În primul rând, nu s-a concretizat absolut nimic”, a declarat el.

De altfel, Nicușor Dan a precizat în timpul campaniei electorale pentru președinție că Matei Păun „nu are niciun fel de poziție oficială” în campania sa și că nu îi împărtășește viziunea despre Rusia.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ludovic Orban se declară dezamăgit de Nicușor Dan și spune că acum nu l-ar mai vota
21:55
Ludovic Orban se declară dezamăgit de Nicușor Dan și spune că acum nu l-ar mai vota
FLASH NEWS Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic: „Voi demisiona în curând”. Ce funcție vrea să ocupe
20:35
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic: „Voi demisiona în curând”. Ce funcție vrea să ocupe
FLASH NEWS Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
20:31
Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Eugen Tomac, după decizia PNL de a nu vota Guvernul: „Renunțați la demagogie”
19:07
Mesajul lui Eugen Tomac, după decizia PNL de a nu vota Guvernul: „Renunțați la demagogie”
EXCLUSIV Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
18:27
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
FLASH NEWS Ce s-a întâmplat în spatele uşilor închise în timpul şedinţei BPN a PNL. Liberalii s-au „lăudat” cu colecţia de înjurături de la cei din coaliţie
17:36
Ce s-a întâmplat în spatele uşilor închise în timpul şedinţei BPN a PNL. Liberalii s-au „lăudat” cu colecţia de înjurături de la cei din coaliţie
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ponta, atac fără menajamente după retragerea lui Papahagi din guvernul lui Tomac. „Șobolanul a fugit înainte să intre apa în corabie!”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Shakira, apariție electrizantă la deschiderea Campionatului Mondial 2026. Ținuta purtată de artistă a făcut furori
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale
ACTUALITATE Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
22:30
Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
CINEMA Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
22:29
Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
FLASH NEWS Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
22:12
Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
SPORT Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
22:05
Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
ACTUALITATE ⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
22:00
⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
FLASH NEWS Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
21:55
Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”

Cele mai noi

Trimite acest link pe