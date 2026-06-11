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Doru Bușcu desființează sugestia lui Matei Păun, apropiatul lui Nicușor Dan, de alegeri anticipate. „El bate câmpii”

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Miercuri seară, omul de afaceri Matei Păun, foarte apropiat de președinte și unul dintre principalii săi sponsori, a propus alegerile anticipate ca soluție de ieșire din criza politică. Invitat al lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistulDoru Bușcu a explicat de ce este vorba de un scenariu nerealist, fără mari sorți de izbândă. ">Vizionați integral emisiunea pe Youtube

Din perspectiva redactorului-șef al publicației Cațavencii, Matei Păun a invocat alegerile anticipate pentru a-i ridica mingea la fileu lui Nicușor Dan în disputa acestuia cu partidele. Anticipatele ar favoriza AUR, a subliniat Doru Bușcu.

Sentimentul negativ față de putere a crescut miraculos

El bate câmpii, după mine. Zice, anticipatele pot fi surprize, după cum a arătat istoria. Nu au fost niciodată anticipate la noi, nu știu ce istorie i-a arătat lui Păun cât de surprinzătoare pot fi anticipatele. Dar ele pot să răstoarne masa la categoria partide. E de așteptat ca partidele suveraniste să crească. Mai este o necunoscută aici, și anume sentimentul de revoltă care crește încet în societate pentru că sărăcia sapă la rădăcina vieții decente. Și oamenii sunt absolut revoltați. Lucrul ăsta este foarte ușor de măsurat pe rețelele sociale, acolo analiza de sentiment a populației este foarte grăitoare. E o creștere de peste 60% a sentimentului negativ legat de puterea care, într-un fel sau altul, conduce prost România.

Revolta socială poate detona configurația partidelor

Doru Bușcu: De asta, acest sentiment de revoltă poate declanșa, poate fi detonat și poate să schimbe configurația în mod dramatic, surprinzător a partidelor. Odată înfăptuită etapa alegerilor anticipate, la care nu cred că are cineva curaj să ajungă, poate că acum 10, 15, 20 de ani Băsescu ar fi avut nebunia necesară. 

Ionuț Cristache: Cum? Klaus Iohannis n-a fost pe punctul cu Ludovic Orban înainte de pandemie să declanșeze anticipate? Ăsta era planul. Adu-ți aminte. Când a ieșit să spună că nu e o pandemie, e un virus banal, intrasem în linie dreaptă atunci. Cred că am fost cel mai aproape noi, ca țară, de anticipate.

Doru Bușcu: Nu cred că se gândea serios. Era PNL la 30%. Mai ales că era un om căruia nu-i plăcea acțiunea. Era un om care… 

Ionuț Cristache: Nu, dar datele de atunci, dacă ți-aduci aminte, o dăduseră jos pe Dăncilă. PSD-ul era la un minim și atunci toate lucrurile intraseră pe făgașul ăsta.

Doru Bușcu: Dar Iohannis nu gândea în termeni de folos adus partidului pe care îl gira și îl patrona. El gândea în termeni de confort personal. Nu avea nicio noimă ca el atunci și nu cred că a fost vreodată aproape de anticipate. Reprezintă o amenințare pe care o fluturi, dar nu o înfăptuiești niciodată.

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