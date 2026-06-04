Mihai Jurca, șeful Cancelariei Premierului, salută decizia CCR. Programul SAFE poate merge mai departe

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a salutat joi decizia Curții Constituționale privind legea de aprobare a OUG nr. 21/2026. El afirmă că programul SAFE poate merge mai departe „pe baze constituționale solide”. Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, în ședința de joi, 4 iunie, sesizarea de neconstituționalitate depusă de deputați din AUR, SOS, PACE și de parlamentari neafiliați împotriva legii de aprobare a ordonanței privind programul SAFE, potrivit surselor Gândul.

„Salut decizia Curții Constituționale de astăzi, care confirmă faptul că programul SAFE poate merge înainte pe baze constituționale solide. CCR a respins obiecția depusă de partidele care poartă interesul național, dar nu ratează nicio ocazie să îl conteste. Așadar, legea de aprobare a OUG nr. 21/2026 rămâne în picioare”, a scris Mihai Jurca într-o postare pe Facebook.

O decizie strategică

Jurca, în calitate de coordonator național al Programului SAFE, a spus că decizia CCR este importantă „nu doar juridic, ci și strategic”.

„SAFE este instrumentul prin care România își accelerează înzestrarea, își întărește securitatea și construiește capacități industriale care trebuie să rămână în țară pe termen lung”, a subliniat acesta.

Orice pas care accelerează programul SAFE este binevenit

Jurca susține că programul nu vizează doar achiziția de echipamente militare, ci și dezvoltarea industriei românești de apărare.

„Am spus de la început că miza acestui program nu este doar achiziția de echipamente. Miza este ce rămâne în România după contracte: producție locală, transfer tehnologic, mentenanță, locuri de muncă și integrarea industriei românești în lanțurile europene de apărare”, a adăugat șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

El a mai spus că, în actualul context regional, în care „amenințările sunt reale”, orice pas care accelerează programul SAFE este binevenit.

„România are nevoie de continuitate, de seriozitate și de capacitatea de a duce până la capăt un program care înseamnă, în același timp, apărare mai puternică și industrie națională mai dezvoltată”, a mai transmis Mihai Jurca.

CCR a respins joi sesizarea depusă de parlamentari AUR, SOS România, PACE și neafiliați, confirmând constituționalitatea modificărilor aduse ordonanței SAFE.

Recomandarea autorului: CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost atacat de AUR, SOS și PACE