Miniștrii Guvernului Niculescu au primit instrucțiuni clare de protocol. Inclusiv etichete cu numele pe scări, pentru locul de poză

Prima ședință a Guvernului Luca Niculescu, de marți seară, a fost precedată de un protocol foarte strict, inclusiv în ceea privește poza de grup a miniștrilor din noul Cabinet. Imaginile surprinse de reporterul Gândul arată cum pe treptele Parlamentului au fost lipite etichete cu numele fiecărui demnitar, astfel încât prima fotografie cu miniștrii noului Cabinet să arate cât mai bine.

Înainte de prima ședință a Guvernului Niculescu, noul premier și actualii miniștrii au primit instrucțiuni clare, așa cum prevede protocolul la evenimentele oficiale de asemenea anvergură.

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Pentru poza de grup, bilețele cu numele fiecărui demnitar au fost lipite pe treptele Parlamentului, după cum arată și imaginile suprinse de reporterul Gândul.

Pe unul dintre bilețele scrie numele lui Radu Marinescu, care va prelua portofoliul Ministerului Justiției, pe un altul cel al lui Daniel Zamfir, ministru al Economiei, alături se află numele lui Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale, dar și numele lui Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru Inteligență Artificială.

Etichete cu numele miniștrilor Florin Manole (Ministerul Muncii), Alexandru Stoica (Ministrul Dezvoltării) și Mihai Ghigiu (Ministrul Investițiilor) apar, de asemenea, pe treptele Parlamentului. Bilețelul cu numele premierului Luca Niculescu se află alături de numele Ioanei Ciocan (Ministerul Culturii), al lui Ștefan Popa ( ministerul Transporturilor) și al lui Marian Neacșu (Ministerul Afacerilor Interne).

Ce a răspuns Luca Niculescu la întrebarea Gândul, referitor la Cabinetul format din miniștrii PSD

În cadrul primei ședințe a Guvernului Niculescu, premierul a fost întrebat de Gândul cum se simte alături de miniștrii social-democrați, având în vedere că a fost desemnat de un președinte, care s-a poziționat anti-PSD în timpul campaniei prezidențiale.

”Președintele României, când m-a desemnat să încerc să formez un guvern, după trei tentative de guvernare care nu funcționaseră, mi-a lăsat o plajă largă de alegeri: guvern mixt, tehnocrat. Contează mai puțin cum mă simt eu. După șase luni, avem un guvern cu puteri depline”, a răspuns premierul.

Luca Niculescu, noul premier al României, după șase luni de criză politică

După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive. Niciun vot nu a fost anulat.

FOTO: GÂNDUL