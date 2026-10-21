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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, ia măsuri pentru plata restanțelor salariale în cazul judecătorilor și magistraților, după ce Curtea Supremă a avut câștig de cauză în procesul intentat guvernului demis Bolojan

Ruxandra Radulescu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, ia măsuri pentru plata restanțelor salariale în cazul judecătorilor și magistraților, după ce Curtea Supremă a avut câștig de cauză în procesul intentat guvernului demis Bolojan
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Radu Marinescu, ministrul Justiției în Cabinetul Luca Niculescu, a declarat miercuri la B1TV, că este posibil să se ajungă la un acord, în ceea ce privește plata eșalonată a restanțelor salariale, pe care statul e dator să le achite. Amintim că, în urmă cu o săptămâna Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, definitiv, că Guvernul, aflat sub interimatul lui Bolojan, la acel moment, trebuie să achite drepturi salariale în valoare de 5 miliarde de lei judecătorilor și magistraților.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că un acord pentru achitarea eșalonată a restanțelor salariale, în cazul judecătorilor și magistraților, ar mai fi existat și în timpul Guvernării Bolojan, însă nu a fost respectat de premierul demis.

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„Este o creanță care s-a constituit în timp. Aceste probleme legate de drepturi salariale, care au generat litigii, nu privesc numai magistrații, ci foarte multe categorii socio-profesionale.

Problema a apărut atunci când guvernul Bolojan nu a mai achitat două dintre tranșele care presupuneau o etapizare a plății acestor sume datorate prin hotărâri judecătorești. S-a ajuns la ultimul litigiu și acum, într-adevăr, există un debit considerabil, aferent unor hotărâri judecătorești definitive, irevocabile și executorii”, a declarat Radu Marinescu.

„Eu cred că există rezonabilitate de ambele părți”

Ministrul Justiției a transmis că va urma un dialog între reprezentanții guvernului și magistrați, pentru găsirea unei soluții.

„Primul pas pe care dorim să-l facem este să discutăm cu reprezentanții puterii judecătorești și cu reprezentanții magistraților, pentru că puterile în stat trebuie să dialogheze corect. Pentru a vedea ce soluții se desprind din această analiză, trebuie să facem acest lucru rapid și responsabil. Sunt hotărâri judecătorești exigibile.

Eu cred că există rezonabilitate de ambele părți. Este necesară această discuție și vom vedea care sunt perspectivele de acțiune.”, a mai spus Radu Marinescu.

„Nu sunt de acord cu domnul Bolojan, care a ales să pună etichete pe fruntea unor profesii, să-i facă pe magistrați «nesimțiți», «imorali» și să folosească toți termenii care s-au rostogolit la adresa unei profesii care, totuși, este foarte importantă în statul român. Atâta timp cât magistrații își fac datoria în mod corect și obiectiv, trebuie să fie remunerați corespunzător, la fel ca orice altă categorie socioprofesională din această țară”, a concluzionat Marinescu.

Curtea Supremă a stabilit definitiv că Guvernul trebuie să achite drepturi salariale de aproximativ 5 miliarde de lei personalului din sistemul de justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anunțat, la data de 15 august, că Guvernul trebuie să execute decizia care vizează drepturi salariale de aproximativ 5 miliarde de lei ale judecătorilor și personalului auxiliar din Justiție. ICCJ a respins recursul Guvernului în procesul prin care tot instanța supremă a dat în judecată Executivul pentru plata restanțelor salariale.

Raportate la o datorie estimată la 5 miliarde de lei, penalitățile de 1% ar însemna, teoretic, 50 de milioane de lei pentru fiecare zi de întârziere. Aplicarea efectivă și baza de calcul a acestora trebuie însă analizate în raport cu dispozitivul definitiv și procedurile de executare.

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