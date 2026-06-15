Miruță îi răspunde lui Grindeanu: „Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”

Miruță îi promite lui Grindeanu că PSD va avea aceeași viață grea cu USR, din opoziție, la fel ca în momentele în care cele două partide au fost împreună la guvernare. Liderul PSD a transmis anterior USR: „Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci! Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toți au un nou conducător: Gavril Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

Membrii conducerii PSD reuniți în ședința online a Consiliului Politic Național (CPN) i-au dat luni președintelui Sorin Grindeanu mandat larg de negociere cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile au fost aprinse, potrivit surselor GÂNDUL.

„Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit”

În replică, ministrul interimar al Apărării i-a promis lui Grindeanu zile fripte în Parlament.

„Stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”.

Sorin Grindeanu spune că ar face orice să plece miniștrii USR din Guvern. Nu mă miră.

Când începe cineva să se uite atent la ce ați lăsat în ministerele conduse de PSD, reflexul este să-l dai afară, nu să-l lași să continue, postează Miruță.

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