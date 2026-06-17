Miruță îl ceartă pe Veștea: „Nu merge să ceri voturi de la extremiști și să spui că ești pro-occident”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, îl ceartă pe Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan. Gândul v-a arătat ieri calculele pentru Guvern, acesta mizând pe 240 de voturi.

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan în cursul zilei de duminică (14 iunie 2026), este îndelung comentat în spațiul public, în ultimele zile. Printre cei care îl „ceartă” se numără și Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării. El a făcut referire la voturile de încredere solicitate de Adrian Veștea, pentru a stabili noul guvern. Radu Miruță s-a adresat acestuia printr-un mesaj pe Facebook, spuând că nu poate să meargă să ceară voturile din partea extremiștilor, apoi să suțină că „este pro-occident”.

„Adi Veștea, nu merge să ceri voturi de la extremiști și să spui că ești pro-occidental”, a notat Radu Miruță pe Facebook.

Socotelile lui Adrian Veștea pentru noul guvern

Vă reamintim că în cursul zilei de marți, 16 iunie, sursele Gândul au transmis că Adrian Veștea vrea o instalare rapidă a noului guvern. Votul în comisii și în plen ar putea avea loc în următoarele două zile. Până miercuri, documentele oficiale ar urma să fie depuse la Parlament, potrivit unor surse politice.

„Cu siguranță, vom strânge voturile necesare ca să trecem de Parlament. Avem o perioadă extrem de lungă de interimat, e momentul ca România să aibă un guvern legitim. Îmi doresc ca săptămâna asta până la final să avem un guvern instalat”, a declarat prim-ministrul desemnat.

Calculele lui Adrian Veștea indică un posibil sprijin de 209 voturi. Totalul ar proveni din voturile PSD, ale unor liberali, precum și ale mai multor formațiuni și grupuri parlamentare mai mici. UDMR poate avea un rol decisiv în ecuația guvernării. Cele 31 de voturi ale formațiunii ar putea crește susținerea pentru Adrian Veștea la aproximativ 240 de parlamentari. În aceste condiții, guvernul ar depăși pragul necesar de 233 de voturi. Vezi AICI detaliile.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto