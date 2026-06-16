Noul premier desemnat, Adrian Veştea, îşi propune ca, până la finalul acestei săptămâni, România să aibă un Guvern nou și stabil și mizează pe 240 de voturi. Veştea a anunțat că va prelua integral programul Cabinetului Bolojan, agreat de fosta coaliție și va propune un cabinet de miniștri politici și tehnici. Ce anunț surprinzător face însă premierul desemnat este faptul că rotativa cu PSD, pentru funcția de prim-ministru, nu va mai exista.

Veștea dă vestea nașterii noului guvern

Adrian Veștea își dorește un calendar accelerat al instalării noului guvern. Un vot pentru cabinetul său și pentru programul de guvernare în comisii și în plen ar urma să aibă loc în doar două zile. Până miercuri însă, ar urma să fie depuse la Parlament documentele oficiale, susțin surse politice din rândul susținătorilor lui Adrian Veștea.

“Cu siguranță, vom strânge voturile necesare ca să trecem de Parlament. Avem o perioadă extrem de lungă de interimat, e momentul ca România să aibă un guvern legitim. Îmi doresc ca săptămâna asta până la final să avem un guvern instalat.“, a declarat prim-ministrul desemnat.

Un calcul simplu ar conduce la socotelile făcute de Adrian Veștea, pentru că voturile social-democraților, 127, ale liberalilor anti-Bolojan, cel puțin 30, plus PACE, 10, POT 7, alte minorități decît cea maghiară, 17, partidul UNIT, 4, și UPR, 14, ar însuma un total de 209.

Numai că, acum intră în joc, UDMR, formațiunea care s-a aflat continuu la guvernare, cu o singura excepție, o perioadă foarte scurtă. Cei 31 de parlamentari UDMR ar putea ridica miza considerabil, iar cu 240 de voturi, Veștea ar putea să-și treacă guvernul fără emoții, fiindu-I necesare acum doar 233.

Nicușor Dan, nașul guvernului Veștea

Prim-vicepreședinte PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea vrea o echipă de miniștri politici și tehnici și păstrarea programului de guvernare început de Ilie Bolojan.

,,A fost una dintre discuțiile cu președintele Dan. Nu a trecut foarte mult de când programul a fost votat de toate partidele care au alcătuit coaliția. Păstrez aceeași linie, îl voi actualiza, anumiți termeni au fost depășiți, dar voi avea aceleași obiective, voi dori să implementez aceleași reforme, îmi doresc să păstrez același program de guvernare fără să schimb nicio virgulă”, a spus prim- ministrul desemnat.

Adrian Veștea spune că în acest moment nu există un termen limită al mandatului iar continuitatea în funcție va depinde de evaluări periodice privind rezultatele guvernării. El speră să atragă de partea lui cât mai mulți liberali.

“A existat ieri o tensiune, să o depășim, noaptea a fost un sfetnic bun pentru colegii mei dar și pentru ceilalți oameni care au avut anumite abordări ieri.”a declarat Adrian Veștea la postul public de televiziune.