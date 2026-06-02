Miruță l-a informat pe Nicușor Dan despre punerea sub acuzare a șefului Armatei Române

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat într-o intervenție la Antena 3 CNN, că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre acuzarea șefului Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad. Oficialul a spus că va avea loc o analiză, cel mai probabil în perioada următoare, împreună cu președintele

Declarațiile lui Miruță au fost făcute în timp ce se afla la cartierul general al NATO din Belgia, în contextul anchetei care îl vizează pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Ministrul interimar al Apărării a spus că atunci când a aflat despre situație l-a informat imediat pe președintele României, motivând că acesta este și comandantul suprem al Armatei Române.

„Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Când am aflat despre această situație l-am informat pe domnul președinte. Este evident comandantul suprem al Armatei Române”, a spus Radu Miruță la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă este nevoie de o discuție în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe această temă, Radu Miruță a spus că este necesară o analiză a situației, însă a subliniat că autoritățile politice nu trebuie să interfereze cu actul de justiție.

„Cred că este nevoie de o analiză asupra situației actuale. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum. Și această analiză trebuie să fie făcută, în perspectiva mea, coordonat de președintele României, care probabil că va analiza această situație și dacă va cere informații suplimentare de la noi, tot ceea ce vom avea la dispoziție vom pune”.

Gheorghiță Vlad este acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu

Gheorghiță Vlad, a fost pus sub învinuire într-un dosar de DNA. Acesta este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției. Șeful Armatei Române ar fi intervenit pentru ca fiica fostului secretar CSAT, Mihai Șomordolea, să fie angajată în Armată. Generalul Șomordolea a fost pus și el sub sub acuzare, alături de alți generali. Gheorghiță, picat pe telefoanele lui Șomordolea. Generalul Gheorghiță Vlad a fost audiat timp de două ore. La ieșire nu a făcut nici un comentariu.

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