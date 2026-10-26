Nicușor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care felicită poporul sârb pentru alegerile istorice și Lista Studenților pentru victoria obținută în fața lui Aleksandar Vučić. În mesajul său, președintele României a transmis că țara noastră este pregătită să colaboreze cu noul guvern pentru susținerea parcursului european al Serbiei și pentru stabilitatea și prosperitatea regiunii.

„Felicitări poporului sârb pentru alegerile istorice, marcate de cea mai ridicată prezență la vot din ultimele decenii, precum și Listei Studenților pentru victorie”, a transmis Nicușor Dan.

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Nicușor Dan a exprimat disponibilitatea României de a lucra cu viitorul executiv de la Belgrad și a subliniat legăturile dintre cele două țări, invocând comunitățile care le apropie și prietenia de lungă durată de-a lungul Dunării.

„România este pregătită să colaboreze cu noul guvern pentru parcursul european al Serbiei și pentru o vecinătate stabilă și prosperă. Uniți prin comunitățile noastre și printr-o prietenie de lungă durată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic”.

Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea la alegerile parlamentare

Fostul președinte sârb Aleksandar Vučić, care este liderul Partidului Progresist Sârb (SPP) – aflat până de curând la putere în țară –, și-a recunoscut înfrângerea la alegerile parlamentare, în fața Listei Studenților. Vučić pierde astfel după 12 ani puterea. Fostul președinte ar fi ajuns premier în cazul unei victorii.

Claxoane, îmbrățișări, dansuri și lacrimi de bucurie au cuprins duminică seară centrul Belgradului, după anunțul prin care Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea electorală. Mii de susținători ai opoziției au ieșit în stradă pentru a celebra victoria unei mișcări politice născute din protestele studențești care au marcat Serbia în ultimii doi ani, potrivit Nacionale.com.

„Nu vom mai avea niciodată un tiran în această țară”, a declarat Ilija Srdanovic, reprezentant al listei studenților, în fața manifestanților care fluturau baloane colorate.

Luni dimineața, Lista Studenților conduce în continuare detașat în alegerile din Serbia, cu 52,52% din voturile valabil exprimate, în timp ce alianța condusă de Aleksandar Vučić a obținut 40,30%, potrivit rezultatelor preliminare după centralizarea a 92,58% dintre secțiile de votare.