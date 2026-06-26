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Nicușor Dan îi convoacă de urgență la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile

Nicușor Dan îi convoacă de urgență la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile
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Președintele Nicușor Dan își întrerupe vizita în Polonia pentru a se întâlni, la ora 18.00, cu unii dintre liderii formațiunilor politice, în vederea identificării unei majorități care să susțină viitorul cabinet. PNL, USR și UDMR au decis să îl desemneze pe Siefried Mureșan ca premier, în timp ce PSD l-a desemnat pe Sorin Grindeanu.

Mesajul Administrației Prezidențiale

Întâlnire cu Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Siegfried Mureșan a declarat după nominalizare că mulțumește celor care l-au propus.

„În primul rând, mulțumesc mult colegilor din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din USR și din UDMR pentru faptul că în mod transparent în birourile de conducere ale tuturor celor trei partide în mod transparent și deschis au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru al României”, a transmis el.

„Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii cetățenii”, a mai spus Siegfried Mureșan.

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