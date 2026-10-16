Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri dimineață, într-un interviu la Bloomberg, că relațiile dintre România și Statele Unite sunt „foarte bune”. Șeful statului a vorbit despre parteneriatul strategic dintre cele două țări și despre importanța bazei militare de la Marea Neagră pentru SUA.

Aflat la Consiliul European de la Bruxelles, președintele României a oferit un interviu pentru Bloomberg și a fost întrebat de moderator dacă relațiile dintre țara noastră și Statele Unite s-au schimbat în contextul sprijinului oferit de România prin punerea la dispoziție a bazei militare pentru acțiunile legate de Iran.

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Nicușor Dan: „Avem o relație strategică foarte bună cu SUA”

Nicușor Dan a descris relațiile bilaterale drept „foarte bune” și a subliniat că România și SUA au un parteneriat strategic de lungă durată, care aduce beneficii ambelor țări. Președintele a evidențiat rolul strategic al bazei militare de la Marea Neagră, de care Statele Unite sunt interesate pentru a-și putea defășura forțele în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Orientul Mijlociu și estul Mediteranei.