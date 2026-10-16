Nicușor Dan, la Bloomberg: Ne angajăm să continuăm să sprijinim Ucraina până la sfârșitul acestui război și după aceea, pentru reconstrucție

Aflat la Consiliul European de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri dimineață, la Bloomberg, că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina până la sfârșitul războiului și după aceea, pentru reconstrucție.

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Gândul publică dialogul dintre prezentatorul Bloomberg Live și președintele României:

„Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că v-ați alăturat nouă. Tocmai am ascultat…

Este o mare plăcere pentru mine.

Tocmai am ascultat declarația lui Zelenski. Acum, atenția se îndreaptă asupra europenilor. Ce mai pot face europenii pentru Ucraina, după ce am asistat la această deteriorare a relației dintre Zelenski și Trump în această săptămână?

Așadar, în primul rând, vom continua să facem ceea ce am făcut deja. Mesajul pe care trebuie să-l transmitem lumii este că ne angajăm să continuăm să sprijinim Ucraina până la sfârșitul acestui război și, după aceea, și pentru reconstrucție. Iar acum vom avea o discuție cu președintele Zelenski. Ca de obicei, el ne va spune cu ce probleme se confruntă. Iarna, problemele energetice, desigur finanțarea – și vom continua să-l sprijinim.

Și cred că există, evident, îngrijorări legate de buget; există unele probleme bugetare în România, există probleme bugetare în Franța, există probleme bugetare în toată Europa. Cât de mare este această îngrijorare în ceea ce privește capacitatea europenilor de a oferi efectiv acest sprijin și de a fi alături de Ucraina?

Am avut aceeași întrebare anul trecut și am reușit să o rezolvăm. Așadar, Ucraina reprezintă o chestiune de securitate, nu doar o chestiune de drept internațional. Este o chestiune de securitate proprie pentru Europa. Prin urmare, trebuie să depunem eforturi pentru a rezolva această problemă. A fost o discuție îndelungată, vă amintiți, anul trecut, dar sunt sigur că va fi abordată și acum”.