Nicușor Dan: „Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu aleg câinele care mușcă”. La cine se referă președintele

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații la o conferință de presă în Polonia, după ce a participat joi la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară. Vineri, șeful statului ar urma să se întâlnească cu liderii partidelor parlamentare, care au ca temă să negocieze și să prezinte soluțiile lor pentru ieșirea din criza politică.

„Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum să reformezi sistemul fără să duci țara în anarhie. Între un câine care latră și unul care mușcă, eu îl prefer pe cel care mușcă. Eu întotdeauna voi fi în poziția de a fi instrumentul pentru a reforma sistemul”, a spus șeful statului, răspunzând la o întrebare din partea presei.

Nicuşor Dan: „Ar fi bine să avem un guvern până marți”

„Pentru România este important să avem un guvern cât mai repede, până marți, când intră Parlamentul în vacanță”, a spus președintele.

El a explicat că „în consultarea publică de acum două zile am avut niște declarații politice. Dacă le punem cap la cap, rezultă de acolo cel puțin o soluție”.

„Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după 2 luni putem aștepta de la partidele politice propuneri de o majoritate. Din declarațiile publice, se preconiza o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Mă aștept la responsabilite, la o soluție majoritară”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a participat joi la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care a avut loc la Gdansk, Republica Polonă. Acesta a s-a întâlnit cu lideri de pe flancul estic și cu președinta Comisiei Europene. Într-o conferință de presă comună, Președintele României a declarat că țările de pe Flancul Estic recunosc că Rusia este o „amenințare colectivă” și că statele au o opinie comună în ceea ce privește.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii politici români

Nicușor Dan se întoarce joi seară din Polonia unde a participat la summitul Flancului Estic. Ziua de vineri este dedicată discuțiilor cu partidele, iar sâmbătă revine în Polonia pentru o întâlnire bilaterală cu președintele Karol Nawrocki, dar o desemnare poate fi făcută în weekend dacă se ajunge la un acord, au declarat surse apropiate președintelui Nicușor Dan.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii celor patru formațiuni implicate în negocieri: PSD, PNL, USR și UDMR. După consultările cu partidele, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină vineri cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare vineri.

Ce a spus președintele despre desemnarea lui Grindeanu premier

Nicușor Dan spune că a cerut partidelor să vină cu majorități după ce „a încercat să ajute acest proces” (n.r. al desemnării premierului” de două ori.

Legat de disponibilitatea sa de a-l numi pe liderul PSD Sorin Grindeanu ca premier, președintele spune că „dincolo de opiniile mele personale, trăim într-o democrație în care puterea e împărțită. Cred că am responsabilitatea să numesc un premier care să adune o majoritate”.

Întrebat dacă AUr e sau nu un partid pro occidental, Nicușor Dan a răspuns că „în opinia mea, nu”. Întrebat dacă a fost informat că Adrian Veștea intenționează să ceară voturile AUR, șeful susține că din punctul său de vedere, negocierile sunt în sarcina premierului desemnat și că el a rămas în limitele atribuțiunilor sale constituționale.

Cât de mult se teme președintele de suspendare

Întrebat dacă se așteaptă să se ajungă la suspendare, președintele spune că „suspendarea este o măsură foarte gravă, nu trebuie să o trivializăm. În raportul cu cetățenii, cu simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, dar îi asigură că tot timpul am acționat de bună credință”.

Legat de scenariul în care se va ajunge la alegeri anticipate, președintele crede că „ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspecitva încrederii piețelor financiare”.

Ce „teme” are România pentru summitul NATO

Nicușor Dan a explicat că, la summitul NATO, România va prezenta angajamentele legate de cheltuielile de securitate și am reafirmat importanța părții sudice a falncului estic și a Mării Negre.

Legat de discuțiile în cadrul Summitului Flancului Estic al NATO el spune că a susținut „cât de important este hubul de securitate la Marea Neagră” și că a discutat de programul de înzestrare pe cadrul financiar viitor, de 130 de miliarde pentru echipamentel militare și mobilitatea militară.