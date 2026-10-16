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Nicușor Dan, întrebat dacă este mulțumit de forma finală a Guvernului Luca Niculescu: „Nu trebuie să fiu eu mulțumit”

Ruxandra Radulescu
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Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seară, în cadrul unei scurte conferințe de presă, la finalul reuniunii Consiliului European, că Guvernul propus de Luca Niculescu nu trebuie să fie pe placul său, ci să genereze un consens din partea partidelor politice în plenul Parlamentului.

Întrebat dacă este „mulțumit” de Executivul propus de Luca Niculescu, având în vedere că acesta a depus joi programul de guvernare și lista de miniștrii, Nicușor Dan a declarat:

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„Nu eu trebuie să fiu mulțumit. Suntem într-o democrație. Oamenii votează partide, și partidele, prin votul lor în Parlament, votează Guvernul”, a declarat liderul de la Cotroceni.

„Exista șanse mari ca acest Guvern să treacă”

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că: „Exista șanse mari ca acest Guvern să treacă„.

„Sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru și partide”

Președintele a subliniat că învestirea unui guvern cu puteri depline ar însemna un prim pas important către o stabilitate economică. Potrivit președintelui, bugetul pentru anul viitor ar urma să fie votat în Parlament până la sfârșitul acestui an.

„Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru și partide. Acest acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare care e o urgență pentru bugetul de anul viitor, pe care sper să-l trecem în Parlament anul acesta”,  a mai adăugat Nicușor Dan.

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