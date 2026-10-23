Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 23 octombrie, decretul de numire a Oliviei-Diana Morar, în funcția de consilier onorific pentru politici publice și educație, transmite Administrația Prezidențială. Actual membru al formațiunii Forța Dreptei și fost deputat PNL, Diana Morar a făcut parte din campania lui Nicușor Dan și a fost propusă pe lista guvernelor Veștea și Tomac.
Olivia-Diana Morar a fost propusă ca vicepremier în Guvernul Adrian Veștea, care a căzut la vot în Parlament. Anterior, numele ei a apărut pe lista potențialilor miniștri din Guvernul Eugen Tomac, pentru portofoliul de la Ministerul Muncii.
De asemenea, Olivia-Diana Morar a făcut parte, în 2025, din staff-ul de campanie, al lui Nicușor Dan, înainte de alegerile prezidențiale.
Din 2020 până în 2024, Olivia Diana Morar a fost deputat PNL de Bistrița. Ulterior, aceasta s-a alăturat Partidului Forța Dreptei condus de Ludovic Orban. Partidul Forța Dreptei l-a sprijinit pe Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025. Olivia Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie pe probleme juridice al actualului șef de stat.