Președintele Nicușor Dan a transmis, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, desfășurat vineri, 23 octombrie, că România are nevoie de experiența și competențele tinerilor din diaspora. Șeful statului a subliniat necesitatea de noi proiecte pentru implicarea tinerilor din afara granițelor în dezvoltarea țării. Acesta a subliniat că aderarea României la NATO și Uniunea Europeană a avut un impact pozitiv asupra României și a menționat că sistemul de educație poate atrage sume importante de bani. Nicușor Dan menționat apoi și salariul pe care îl primea, pe vremea când era angajat la Institutul de Matematică.

„E o onoare să fiu azi cu dumneavoastră aici și puțină nostalgie față de acum 26 de ani. În primul rând vreau să felicit organizatorii, pentru că tot timpul e greu să organizez și vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru disponibilitatea de a participa la aceste discuții, pentru că e important să reflectăm împreună la viitor”, a afirmat președintele.

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Președintele a spus că, în urmă cu 26 de ani, a coorganizat un astfel de eveniment în numele unui ONG. Potrivit acestuia,

„Sandra Pralong era șeful organizării și domnul președinte Constantinescu oferea cadrul și locația pentru acest eveniment, întâlnirea tinerilor din România cu cei plecați la studii și mă bucur că lucrul ăsta se întâmplă în continuare”

Nicușor Dan: România s-a schimbat în ultimii 26 de ani

Președintele a declarat că România a evoluat semnificativ în ultimele decenii, adăugând că, deși românii tind să fie autocritici, este important să recunoască și progresele făcute.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că s-au schimbat multe de atunci, pentru că nouă ne place mult să ne autocriticăm, numai că dacă facem o comparație între ce era România atunci și ce este România acum, o să vedem schimbări esențiale”, a declarat șeful statului.

„Aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică”

Liderul de la Cotroceni a amintit că România este acum membră a Uniunii Europene și a NATO, iar economia țării a crescut semnificativ față de anii trecuți. În acest sens, Nicușor Dan a amintit că avea un „salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică”.

„Faptul că suntem în Uniunea Europeană și în NATO, faptul că PIB-ul nu mai este 100 de miliarde, este spre 400 de miliarde, faptul că, îmi permiteți, aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică, nu mai suntem acolo. Și asta înseamnă că noi toți ca societate, și includ aici și pe românii care trăiesc afară, am evoluat și trebuie să fim mândri de această evoluție și, evident, fără să băgăm sub preș toate neajunsurile pe care încă le avem”, a afirmat Nicușor Dan.

România are nevoie de experiența românilor din străinătate

Nicușor Dan a spus că experiența acumulată de românii care au ales să studieze sau să trăiască în alte țări poate contribui la dezvoltarea României.

„Evident, România are nevoie de competențele pe care și le-au dezvoltat românii care au ales să trăiască sau să studieze în afară. Evident că există dorință, disponibilitate din toate părțile. Întrebarea fundamentală este cum vom reuși să colaborăm, pentru că avem experiența multor idei foarte frumoase, disponibilitate deplină și rezultate mai puține”, a declarat președintele.

Șeful statului a propus ca discuțiile din cadrul forumului să se concentreze pe realizarea unor proiecte cu obiective și termene concrete.