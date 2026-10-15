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Nicușor Dan, anunț de la Bruxelles: „Continuăm să sprijinim Ucraina”. Președintele a plecat de la microfon fără să accepte întrebări

Flavius Niculescu
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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, 15 octombrie, în prima zi a reuniunii Consiliului European că statul român va continua să sprijine Ucraina, situație pe care o evaluează drept „o chestiune de securitate națională”. Reacția lui Nicușor Dan vine în urma întâlnirii oficiale pe care acesta a avut-o cu secretarul general NATO, Mark Rutte, discuție la care a participat și prim-ministru bulgar Rumen Radev. Întrevederea a fost solicitată după evenimentele petrecute la prima oră a dimineții, atunci când o navă aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina ar fi fost atacată, iar opt dintre cele 12 persoane aflate la port au fost date dispărute. La finalul celor trei minute de declarații cu privire la incidentul din Marea Neagră, președintele a plecat de la pupitru fără să mai accepte întrebări de la jurnaliști.

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„Suntem în aceeași situație în care eram acum un an” / „O să fie o sesiune dedicată pentru situația din Marea Neagră

„După cum știți, am avut două incidente, aseară și azi dimineață. Au fost, în ultimele zile, incidente în Bulgaria și, puțin mai devreme, acum câteva zile, încă unul în România. Am avut o discuție cu secretarul general NATO pe acest subiect. Operațional, o să fie o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic pentru situația din Marea Neagră.

Cumva, suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera noastră pe Dunăre cu Ucraina, cu dronele aeriene. Este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare. Vă aduceți aminte. La fel, am apelat aliați, au venit niște echipamente, iar situația s-a stabilizat. Suntem în aceeași situație pe partea estică, la Marea Neagră”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan, declarații la Bruxelles

„Evident că sunt niște încercări ale Rusiei de a descrește sprijinul pentru Ucraina”

„Evident că sunt niște încercări ale Rusiei – nu numai în România, în special în țările europene de pe flancul estic – de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina. Răspunsul nostru este: continuăm să sprijinim Ucraina. E o chestiune de drept internațional și o chestiune care ține de securitatea României. Pe măsură ce anchetele evoluează, o să aveți detalii de la armată și de la celelalte insituții care sunt implicate”, a mai precizat Nicușor Dan.

La bordul vasului Wine Trader, care navighează sub pavilion San Marino, a izbucnit un incendiu în zona castelului navei. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată să intervină, iar o navă specializată în operațiuni de căutare și salvare a fost trimisă în zonă.

Președintele României va fi prezent și vineri, 16 octombrie, la reuniunea Consiliului European.

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