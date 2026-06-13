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Nicușor Dan, mesaj la 36 de ani de la Mineriadă: „O tragedie provocată de o putere politică cinică”

Nicușor Dan, mesaj la 36 de ani de la Mineriadă: „O tragedie provocată de o putere politică cinică”
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Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj la împlinirea a 36 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, eveniment pe care l-a descris drept „o tragedie provocată de o putere politică cinică”, care a încercat să înăbușe aspirațiile democratice ale românilor prin forță și intimidare. Șeful statului a depus o coroană de flori în memoria victimelor, iar imaginile au fost postate pe pagina sa de Facebook.

Gestul a fost însoțit de un mesaj în care șeful statului a subliniat că evenimentele din iunie 1990 reprezintă în continuare una dintre cele mai dureroase pagini din istoria recentă a României.

„Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente, un moment când speranțele născute în urma Revoluției din Decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale”, a transmis Nicușor Dan.

„Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața”

Președintele a adus un omagiu victimelor și tuturor celor afectați de evenimentele din urmă cu 36 de ani.

Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic”, a scris acesta.

În mesajul său, Nicușor Dan a susținut că Mineriada a reprezentat o încercare de reprimare a aspirațiilor democratice apărute după Revoluția din 1989.

Președintele cere un verdict în dosarul Mineriadei

Șeful statului a făcut referire și la lipsa unei soluții definitive în dosarul Mineriadei, despre care spune că reprezintă o restanță majoră a Justiției române.

Lipsa unui verdict clar din partea Justiției, la peste trei decenii și jumătate, rămâne o pată de nepermis și o restanță care trebuie rezolvată”, a afirmat președintele.

Potrivit acestuia, asumarea trecutului și înfăptuirea actului de justiție sunt esențiale pentru consolidarea democrației și pentru vindecarea rănilor lăsate de acele evenimente.

În finalul mesajului, Nicușor Dan a amintit că a promulgat legea prin care data de 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990 și a Represiunii Antidemocratice.

Potrivit președintelui, măsura are rolul de a păstra vie memoria victimelor și de a contribui la educarea generațiilor viitoare cu privire la importanța valorilor democratice și la consecințele abuzurilor de putere.

”Am promulgat Legea prin care 15 iunie se instituie ca Zi Naţională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, pentru că avem datoria de a promova educația civică și de a păstra vie memoria victimelor și a tuturor celor care au avut de suferit atunci”, a încheiat Nicușor Dan.

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