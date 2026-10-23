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Nicușor Dan, mesaj către viitorii militari ai Armatei Române: „Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”. Cum îi încurajează președintele

Flavius Niculescu
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Președintele Nicușor Dan a fost prezent vineri, 23 octombrie, la ceremonia depunerii jurământului de către studenții Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”. Evenimentul a avut loc simultan cu operațiunile de salvare desfășurate de Garda de Coastă la 24 de kilometri distanță de Portul Constanța, unde încă o navă a fost lovită de o dronă, iar o persoană aflată la bord și-a pierdut viața. Nicușor Dan le-a transmis studenților că, după „80 de ani de pace”, apărarea României a ieșit din „zona teoretică”. De asemenea, președintele i-a încurajat pe viitorii militari că statul român investește masiv în echipamente de ultimă generație dedicate apărării.

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„După 80 de ani de pace, părea că pacea este cumva de la sine înțeleasă. Iată că nu mai este așa”

„E o onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi, la un moment așa de important în viața dumneavoastră, pentru că jurământul înseamnă angajamentul dumneavoastră de a sluji România pe tot parcursul vieții dumneavoastră și cred că nu este nimic mai important, mai interesant de a face asta cu viața noastră.

Totodată, jurământul ne aduce aminte că, din nou și din nou, istoria nu începe cu noi și, pentru că noi suntem aici, în forma asta, în țara asta, pentru că niște oameni înaintea noastră și niște soldați înaintea dumneavoastră s-au sacrificat, uneori cu prețul vieții lor, pentru ce suntem noi azi. Dumneavoastră aveți datoria, și v-ați angajat prin jurământul de azi, nu numai să le respectați memoria, dar și să activați astfel încât ce au început ei, noi să continuăm cu demnitate.

Trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică. După Al Doilea Război Mondial, 80 de ani de pace, părea că pacea este cumva de la sine înțeleasă. Iată că nu mai este așa. Cu atât mai important este ce face fiecare dintre noi”, le-a transmis Nicușor Dan noilor studenți.

Președintele României, Nicușor Dan

„România investește masiv. Vă veți perfecționa cu echipamente de ultimă generație”

„Sunt niște momente în care Armata, în cadrul unei societăți, devine din ce în ce mai importantă. România a înțeles asta și investește masiv în echipamente militare, deci dumneavoastră vă veți educa, vă veți perfecționa, cu echipamente de ultimă generație.

Și, mai mult decât atât, trăim niște momente în care rolul inovației, al cercetării, al dezvoltării este tot mai important. Bătălia și economică, și militară, o vor câștiga acele țări care vor înțelege să pună accent pe cercetare și dezvoltare. Dumneavoastră sunteți studenți la o academie tehnică militară și așteptarea noastră de la dumneavoastră este să contribuiți la echipamentele viitorului, care vor face diferența.

Sunt convins că, cu ajutorul cadrelor universitare de aici, veți dobândi cunoștințele și veți avea motivația să o faceți”, a mai punctat președintele României.

Președintele României, Nicușor Dan

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