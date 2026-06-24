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Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică. Președintele participă, joi, la Summitul Flancului Estic, care are loc în Polonia

Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică. Președintele participă, joi, la Summitul Flancului Estic, care are loc în Polonia
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Administrația Prezidențială a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, participarea președintelui Nicușor Dan la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care va avea loc la Gdansk, Republica Polonă, pe data de 25 iunie 2026.

Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic

Potrivit comunicatului emis, agenda reuniunii va avea ca obiectiv principal consolidarea coordonării dintre statele membre ale Uniunii Europene aflate în proximitatea Federației Ruse, în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a celorlalte instrumente europene destinate întăririi capacității de apărare a Uniunii și dezvoltării industriei europene de apărare.

Summitul este organizat de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și va reuni președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Prima reuniune în acest format a avut loc la 16 decembrie 2025, în Finlanda.

Administrația Prezidențială anunță că în cadrul discuțiilor, Nicușor Dan va prezenta măsurile adoptate la nivel național pentru consolidarea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea României la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun în domeniul Apărării Europene (EDPCI). â

De asemenea, șeful statului ar urma să informeze partenerii europeni cu privire la evoluția proiectului Hub-ului de Securitate la Marea Neagră și la includerea, la inițiativa României, a unui nou pilon în cadrul proiectului Eastern Flank Watch, dedicat conștientizării situației maritime (Maritime Domain Awareness).

Totodată, Președintele Dan va susține necesitatea unei coordonări strânse în cadrul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, pentru asigurarea unor alocări financiare sporite destinate apărării și securității, inclusiv dezvoltării infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use), esențială pentru implementarea viitorului Regulament privind mobilitatea militară.

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