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Nicușor Dan reacționează după anunțul Comisiei Europene: „O zi de referinţă pentru istoria extinderii Uniunii Europene”

Nicușor Dan reacționează după anunțul Comisiei Europene: „O zi de referinţă pentru istoria extinderii Uniunii Europene”
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Președintele Nicușor Dan a salutat, într-o postare pe rețelele sociale, anunțul Comisiei Europene că toate statele membre au aprobat încpererea primului pachet de negocieri pentru intrarea Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Euopeană. Șeful statului a subliniat că este „o zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene”

„O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale”.

Nicușor Dan spune că a susținut statele vecine încă de la începutul procesului de aderare și a subliniat că va continua să le fie alături cu expertiza și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european.

„România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european”.

În finalul mesajului, președintele României a subliniat că „o Europă unită, care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate, este o Europă mai puternică și mai competitivă”.

Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi că toate statele membre au aprobat începerea primului pachet de negocieri pentru intrarea Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Discuțiile oficiale vor debuta luni, în cadrul unei conferințe interguvernamentale.

„În cadrul primei conferințe interguvernamentale de luni, vom deschide pachetul privind elementele fundamentale; coloana vertebrală a valorilor și principiilor esențiale de aderare pe care se bazează UE, de la statul de drept la instituții democratice solide”, informează von der Leyen, cu precizarea că aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense.”

Șefa Comisiei Europene arată beneficiile pe care o Uniune mai mare le aduce tuturor cetățenilor.

„Și un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat. Extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun”, mai adaugă șefa Comisiei Europene.

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