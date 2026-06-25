Nicușor Dan spune că „nu a fost informat” legat de negocierile lui Veştea la sediul AUR: „Nu e un partid pro-occidental”

Preşedintele Nicuşor Dan și-a menținut afirmațiile că AUR nu este un partid pro-occidental. Șeful statului a răspuns, joi, în Polonia, la întrebările jurnaliștilor legat de situația politică internă. El a vorbit despre implicarea sa în negocierile premierului desemnat Adrian Veştea și a susținut că a păstrat limitele constituționale. „A primit un mandat şi, mai departe, a fost sarcina domniei sale”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a făcut declarații la o conferință de presă, după ce a participat joi la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară. Vineri, șeful statului ar urma să se întâlnească cu liderii partidelor parlamentare, care au ca temă să negocieze și să prezinte soluțiile lor pentru ieșirea din criza politică.

”Ar fi fost, dincolo de atributul meu constituţional, să intervin”

Întrebat dacă AUR este sau nu un partid pro-occidental, el a răspuns: ”în opinia mea, nu”. Şeful statului a admis că nu a fost informat în momentul în care Adrian Veştea s-a dus să negocieze cu AUR.

”Domnul Veştea a primit un mandat şi, mai departe, a fost sarcina domniei sale”, a explicat el.

Nicuşor Dan a mai arătat că în respectiva zi, această informaţie era cunoscută de multe lume, inclusiv de presă. ”Ar fi fost, dincolo de atributul meu constituţional, să intervin”, a adăugat Nicuşor Dan. El a mai spus că nu a avut la acel moment informaţia că Adrian Veştea ar fi negociat cu parlamentari AUR.

Despre momentul desemnării lui Veştea, fără acordul PNL, Nicuşor Dan a explicat că ”după câteva săptămâni de blocaj, a ales o soluţie care părea, la momentul la care a propus-o, că va rezolva criza în care suntem”. Întrebat dacă este preşedinte jucător, Nicuşor Dan a spus: ”Sunt un preşedinte cu mandat”.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii politici români

Nicușor Dan se întoarce joi seară din Polonia unde a participat la summitul Flancului Estic. Ziua de vineri este dedicată discuțiilor cu partidele, iar sâmbătă revine în Polonia pentru o întâlnire bilaterală cu președintele Karol Nawrocki, dar o desemnare poate fi făcută în weekend dacă se ajunge la un acord, au declarat surse apropiate președintelui Nicușor Dan.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii celor patru formațiuni implicate în negocieri: PSD, PNL, USR și UDMR. După consultările cu partidele, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină vineri cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare vineri.