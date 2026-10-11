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Paleologu s-a năpustit asupra lui Trump: “corupt, inept și incompetent”. Ce recomandă Americii

Ruxandra Radulescu
Paleologu s-a năpustit asupra lui Trump: “corupt, inept și incompetent”. Ce recomandă Americii
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Theodor Paleologul a transmis un mesaj în care adresează jigniri la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pe care îl numește „inept și incompetent”. De asemenea, Paleologul face acuzații grave la adresa liderului de la Casa Albă, pe care îl califică ca fiind „corupt” și „un dușman al democrațiilor”. Afirmațiile acestuia vin ca o reacție la gestul lui Donald Trump, care a solicitat organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski.

„Mai degrabă Statele Unite ar trebui să scape de un președinte corupt, inept și incompetent, dușman al democrațiilor și prieten al tiranilor”, a afirmat acesta pe Facebook.

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Mesajul lui Theodor Palelogu este unul cel puțin controversat, având în vedere că Statele Unite ale Americii este cel mai important partener strategic al României, de care depinde, în mare parte, atât siguranța teritorială, în contextul războiului de la graniță, cât și aderarea României la OCDE.

Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski

Donald Trump a declarat de două ori într-o singură zi că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri pentru înlocuirea președintelui Volodimir Zelenski, după ce Kievul a criticat dur acordul încheiat de liderul de la Casa Albă cu președintele rus, Vladimir Putin privind ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești.

„Ei bine, cred că ar trebui să organizeze alegeri. El (Zelenski n.r.) ar fi putut rezolva această situație de multe ori; ar trebui să organizeze alegeri și nu poate majora prețul petrolului. Are destul. Acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”, a declarat Trump.

Zelenki, atac virulent la adresa lui Donald Trump

Zelenski a condamnat cu vehemență acordul încheiat de Trump cu liderul de la Kremlin, privind ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie, care a devenit o povară politică pentru Partidul Republican al lui Trump în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare.

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