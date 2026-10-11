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Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski

Melania Agiu
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Trump a declarat de două ori într-o singură zi că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri pentru înlocuirea președintelui Volodimir Zelenski. La Baza Militară Andrews, chiar în momentul în care se întorcea la Washington de la un miting electoral desfășurat în statul Tennessee, Trump a solicitat organizarea de alegeri în Ucraina, în timp ce critica vehement atacurile țării asupra infrastructurii petroliere ruse.

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„Ei bine, cred că ar trebui să organizeze alegeri. El (Zelenski n.r.) ar fi putut rezolva această situație de multe ori; ar trebui să organizeze alegeri și nu poate majora prețul petrolului. Are destul. Acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Conflictul dintre Ucraina și Rusia nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Dacă aș fi fost președinte, nu s-ar fi întâmplat niciodată. Dar președintele Zelenski ar putea pune capăt acestui război. Sau ar fi putut, ar fi putut ajunge la un acord de multe ori. Am ajuns acolo de multe ori.”

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Trump a criticat, de asemenea, atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse, la o zi după ce a anunțat un acord privind aprovizionarea cu motorină din Rusia, care a stârnit o reacție dură din partea lui Zelenski.

Zelenskiy, într-una dintre cele mai dure critici adresate până acum Casei Albe, a condamnat cu vehemență acordul încheiat de Trump cu președintele rus Vladimir Putin privind ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie, care a devenit o povară politică pentru Partidul Republican al lui Trump în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare.

Guvernul rus a anunțat sâmbătă că a ridicat parțial interdicția privind exporturile de motorină, cu efect imediat.

La Baza Militară Andrews Trump a vorbit pentru a doua oară despre ănlocuirea lui Zelenski. Inițial președintele SUA, a cerut în mod direct înlocuirea lui Volodimir Zelenski în cadrul unor declarații făcute jurnaliștilor, sâmbătă, chiar la Casa Albă.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”. El a adăugat: „Sugerez Ucrainei să își găsească un nou lider care poate încheia o înțelegere, pentru că el [Zelenski] ar fi putut face multe înțelegeri și, dintr-un motiv sau altul, nu le face niciodată”.

Zelenski are sprijinul poporului ucrainean

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a apărat pe Volodimir Zelenski, după ce Donald Trump a afirmat că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, subliniind că decizia aparține poporului ucrainean.

„Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în timp de război — un război pentru independență, libertate și demnitate. El are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă”, a scris Sybiha într-un mesaj publicat pe X.

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