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Prima demisie din guvernul nevotat Tomac. Adrian Papahagi se retrage de la Cultură. Din ce motiv

Olga Borșcevschi
Prima demisie din guvernul nevotat Tomac. Adrian Papahagi se retrage de la Cultură. Din ce motiv
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Profesorul universitar Adrian Papahagi a anunțat, joi, într-o postare pe Facebook, că a acceptat inițial oferta fostului său coleg de partid, Eugen Tomac, de a deveni ministrul Culturii în guvernul format de acesta. Acum, însă, Papahagi spune: „Nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc”.

Papahagi se retrage din propunerea de guvern Tomac

„La rugămintea premierul desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale. Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan”, a scris, joi, Adrian Papahagi pe Facebook.

Papahagi avea deja planul făcut pentru Ministerul Culturii

El spune spera să poată face câteva lucruri bune într-un mandat pe care îl bănuia scurt, „alături de oameni perfect onorabili ca Sorin Costreie, cu care fusesem coleg la NEC, sau Eugen Tomac, alături de care fondasem PMP”. Papahagi mai preciează că avea o listă de 10 priorități pe care i-a trimis-o premierului desemnat Eugen Tomac.

„Aș fi impulsionat renovările câtorva instituții majore de cultură prin programul „Temelii culturale” (în special aș fi sprijinit draga mea Biblioteca Batthyaneum), aș fi încercat să găsim un loc și să lansăm proiectul unei mari săli de spectacole în capitală, în beneficiul Festivalului Enescu, al premierelor naționale ale filmelor românești și al altor mari manifestări culturale. Aș fi făcut tot posibilul pentru a readuce TVA pe carte la 5%. Aveam o listă cu 10 puncte pe care i-am trimis-o domnului Tomac.

În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens. Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare. Nu voi comenta însă actualitatea până când noul guvern se prezintă în Parlament. Zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni. Îi urez deci succes premierului desemnat în sarcina extrem de grea care i-a fost încredințată”, a mai spus Papahagi.

Adrian Papahagi, fondator al PMP, al cărui președinte a fost Eugen Tomac până cu o zi înainte de desemnarea ca premier, este profesor la Facultatea de Litere în cadrul Universității „Babeș-Bolyai”. Medievist, doctor în filologie la Universitatea Paris IV-Sorbonne (2006), a fost elev străin al École Normale Supérieure și bursier al The Warburg Institute-Londra, Maison française d’Oxford și New Europe College-București.

A fost consilier al Ministrului Afacerilor Externe (2009 -2012), director adjunct la Institutul de Studii Populare (2011-2012) și vicepreședinte al Fundației Creștin-Democrată (2010-2012).

Sursa foto: Facebook / Adrian Papahagi 

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