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USR a lăsat fără sediu partidul lui Dan Voiculescu. Secretarul General al Guvernului Bolojan a anunțat că vila de lângă Arcul de Triumf va avea altă întrebuințare

USR a lăsat fără sediu partidul lui Dan Voiculescu. Secretarul General al Guvernului Bolojan a anunțat că vila de lângă Arcul de Triumf va avea altă întrebuințare
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Secretarul general al Guvernului, useristul Dan Reșitnec, a cerut RA-APPS să înceapă procedurile pentru ca spațiul folosit de partidul PUSL, devenit între timp PUCL, să ajungă în administrarea Agenției Naționale pentru Romi și să găzduiască muzeul. Astfel, partidul, al cărui fondator este Dan Voiculescu, va rămâne fără sediul aflat în imediata apropiere a Arcului de Triumf din București. SGG-ul cere ca sediul partidului să devină Muzeul Național de Istorie și Cultură a Romilor.

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”Clădiri ale statului au ajuns doar la cei cu relații”

”Am promis să arăt că imobilele administrate de RA-APPS pot fi folosite mai bine decât au fost până acum.
Prea des, clădiri ale statului au ajuns doar la cei cu relații. Am refuzat să prelungesc contractele de închiriere pentru sediile unor partide care au mai multă trecere la stat decât susținere printre alegători.
Unul dintre aceste spații era sediul PUSL. Partidul a atacat decizia mea, dar săptămâna aceasta instanța i-a respins cererea de suspendare”, a scris secretarul general al Guvernului pe Facebook.

”Un sediu de partid, deschis pentru câțiva privilegiați”

”Când e vorba de sedii de partid, RA-APPS a găsit clădiri care mai de care mai frumoase și mai impunătoare. Pentru Muzeul Național de Istorie și Cultură a Romilor din România, de trei ani nu găsește niciun sediu.
Prin Legea nr.238/2023 a fost înființat Muzeul Național de Istorie și Cultură a Romilor din România. Guvernul trebuia ca în 90 de zile de la intrarea legii în vigoare, să-i găsească o clădire în care să poată funcționa.
Astăzi am cerut RA-APPS să înceapă procedurile interne pentru ca spațiul folosit de PUSL, aflat în rondul de la Arcul de Triumf, să ajungă în administrarea Agenției Naționale pentru Romi și să găzduiască muzeul. Un sediu de partid, deschis pentru câțiva privilegiați, devine un muzeu deschis pentru toți”, a precizat Dan Reșitnec.

”Valoarea unui om nu se măsoară în influență politică”

”Valoarea unui om nu se măsoară în avere, relații sau influență politică. Nici respectul pe care i-l datorează statul nu poate depinde de ele. Iar asta trebuie să se vadă în deciziile pe care le luăm: ce susținem, pentru cine găsim soluții și pe cine lăsăm să aștepte.

Viitorul guvern va lua decizia finală

”Ce credeți că se va întâmpla? Vor alege RA-APPS și viitorul executiv să respecte legea și să ofere spațiul Agenției Naționale pentru Romi? Eu sper că da și că nu ne vom trezi din nou că o astfel de vilă este oferită după criterii care țin vremelnic de niște decizii de oportunitate politică”.
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