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Partidul Social Democrat convoacă membrii în ședință, joi, pentru a tranșa votul de învestitură pentru Guvernul Veștea

Ruxandra Radulescu
Partidul Social Democrat convoacă membrii în ședință, joi, pentru a tranșa votul de învestitură pentru Guvernul Veștea
Partidul Social Democrat convoacă membrii în ședință, joi, pentru a tranșa votul de învestitură pentru Guvernul Veștea
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Partidul Social Democrat și-a convocat membrii în birouri reunite de grup, joi, la ora 11:00, pentru a discuta votul de învestitură pentru Guvernul Veștea, transmit surse Gândul.

Social-democrații ar urma să se întâlnească joi, în Parlament, pentru a tranșa votul de învestitură pentru premierul desemnat, Adrian Veștea.

Adrian Veștea

Adrian Veștea

Numele din PSD, vehiculate pentru Guvernul Veștea

Potrivit surselor Gândul, structura noului Guvern Veștea indică un echilibru între PNL și PSD.

Social democratul Ciprian Șerban ar urma să rămână la Ministerul Transporturilor. Alexandru Rogobete ar urma să gestioneze portofoliul de la Ministerul Sănătății și în noul Cabinet. Răzvan Marinescu va continua la Ministerul Justiției, la fel ca în Guvernul anterior.

Un alt social-democrat, vehiculat în noul Cabinet, este Florin Barbu, care ar urma să se ocupe de Ministerul Agriculturii.

Cătălin Predoiu și-a anunțat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL

Partidul Național Liberal a primit, în schimb, o lovitură neașteptată, miercuri, la scurt timp după ședința în Biroul Politic Național, în care s-a discutat convocarea Congresului Național, pentru excluderea lui Veștea. Cătălin Predoiu, unul dintre greii PNL-ului, și-a anunțat demisia din funcția de prim-vicepreședinte de partid.

Gestul lui Predoiu vine la scurt timp, după ce numele lui a fost vehiculat pentru funcția de președinte al Senatului, în Guvernul Veștea.

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